Ancelotti: “Hay que pelear hasta el final en Liga y seguir con la buena dinámica”

Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid el día previo al encuentro ante el Celta, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga. El italiano se mostró convencido de la importancia de los partidos ligueros que le restan al Real Madrid pese a estar muy lejos el objetivo de revalidar LaLiga.

"Tenemos que hacer lo mejor para ganar y pelear hasta el último partido. Estamos en una buena dinámica y cada partido es bueno para confirmarla o ir un paso atrás. Los partidos que tenemos en la Liga sirven para esto. El equipo está muy bien y tenemos que demostrarlo en los partidos de Liga. El objetivo es pelear hasta el final en Liga y seguir con nuestra buena dinámica", dijo Carlo. Destacó del Celta la "organización bien definida en el campo" y las "individualidades de Iago Aspas y Gabri Veiga".

Rotaciones y recuperación

También dejó clara la estrategia de rotaciones a seguir en el equipo blanco este último tramo de la temporada. "En este momento solo sirven para dar un poco de descanso a los jugadores que veo un poco cansados y para intentar tener a más jugadores en una buena condición física. Tengo que dar minutos para tener a los jugadores bien físicamente", aseguró.

Además, confirmó que la recuperación de cara a los partidos de Champions no será un problema porque es algo a lo que están acostumbrados. "No tenemos problemas para recuperar bien. No nos quejamos de jugar la Champions martes o miércoles. No nos preocupaba porque en tres días se puede recuperar muy bien, lo hemos hecho un montón veces".

Nombres propios

Se centró Ancelotti en dos de los protagonistas del partido frente al Chelsea. De Rodrygo, autor de los dos goles, aseguró que "está teniendo un rendimiento alto también en la Liga" y que, pese a que "en Champions está marcando la diferencia con goles" en Liga "ha participado más en el juego del equipo".

También comentó lo sucedido con Benzema, que no pareció tomarse demasiado bien su sustitución en Stamford Bridge. "Está bien. Tuvo ese golpe, pero se ha recuperado y ha entrenado bien. Mañana está disponible para jugar. He hablado con él y le he explicado que si puedo quitarle minutos lo voy a hacer, sobre todo si ha tenido un pequeño problema. Lo ha entendido perfectamente", comentó Carlo.

Defensa y previa vs City

También analizó Carlo la mejora defensiva de su equipo y esbozó una pequeña previa de esas semifinales de la Champions League que le enfrentará al Manchester City de Guardiola y Haaland. "Somos más sólidos. Depende mucho del momento de la temporada. Ahora es un momento importante y los jugadores están más focalizados en el aspecto defensivo. Fue la clave el año pasado y puede serlo este", dijo sobre el momento defensivo.

"Es un equipo que ha cambiado un poco, pero sigue siendo muy fuerte. Tiene más individualidades, como Haaland, que marca muchos goles. Nuestro planteamiento es tratar de ser mejor que el rival y punto. Madrid y City son equipos que pueden jugar de distinta manera por la calidad de sus plantillas. No creo que Guardiola haya cambiado completamente su estilo, pero al tener un delantero tan fuerte, la manera de atacar cambia un poco", comentó sobre el City.