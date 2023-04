El Sestao River ya es de primera

Ya es oficial, el Sestao River es un equipo de Primera RFEF. Tras la victoria ante la Real Sociedad "C" (3-1), matemáticamente ha ganado la liga y conseguido el ascenso directo a primera RFEF.

Antes de comenzar el encuentro, hubo una "kalejira" por todo el pueblo para que todos los aficionados se concentrasen y calentaran para lo que iba a vivir.

Una vez todos los fans entraron a Las Llanas, el estadio estaba a rebosar. Las casi 4.000 personas concentradas en las gradas estaban cantando y botando con los colores verdinegros. Estaban ansiosos por qué comenzase el partido.

Primera mitad, el River con un pie en el ascenso

El encuentro tuvo un comienzo inmejorable para los locales. A tan solo cinco minutos de empezar la primera parte, Aitor Villar lograría rematar un balón en el área que batiría a Fraga y pondría el 1-0 en el marcador.

Pero la cosa no quedó aquí, tan solo unos minutos más tarde del gol, en el 12', el colegiado pitó penalti a favor de los locales. El "pichichi" del equipo, Leandro Martínez, no perdonó desde los once metros y puso el 2-0 en el electrónico en el 14'.

El Sestao River estaba en racha y no dudó en aprovecharlo. Tan solo dos minutos más tarde, Urtzi Urcelay sentenciaría el partido anotando el 3-0.

En el 27', llegó el primer susto para los locales. Iván Crespo logró atajar la bola antes de que la jugada llegase a más.

Ya llegado el 36', el equipo verdinegro estuvo a punto de anotar el cuarto con un tiro de Goti, pero que, para su mala fortuna, fue atajado por Fraga.

Cuatro minutos más tarde, Fraga logró evitar el doblete de Leandro Martínez con una parada a un balón que iba envenenado.

Y con esto los jugadores se fueron al túnel de vestuarios con las tareas casi hechas.

Segunda parte, Sestao puede celebrar

Esta vez, el equipo que comenzó fuerte fue la Real Sociedad. Tan solo dos minutos más tarde de empezar la segunda mitad, en el 47', Mikel Rodríguez logró recortar distancias y puso el 3-1 definitivo en el luminoso.

El primer cambio de los locales llegó en el 68'. Salieron el capitán, Aitor Villar, y Álvaro Mateo, y entraron al terreno de juego Asier y Aranzabe.

A la altura del 72', Leandro Martínez y Goti tuvieron en sus botas el 4-1, pero el primer disparo lo atajó el portero visitante, mientras que el segundo se fue lejos de los tres palos.

Leandro Martínez peleando por la pelota | Fuente: elcorreo.com

En el 75', el técnico local decidiría retirar del campo a Yurrebaso y sacaría a Aritz Huete.

Llegado el 86', Las Llanas se fundió en ovaciones al retirar a Leandro Martínez y Goti, para ser sustituidos por Iñigo Baqué y por uno de los preferidos del público, el japonés Daiki Niwa.

El árbitro decidió que no bastaban con los noventa minutos reglamentarios y añadió seis minutos más al tiempo de juego.

Ya a punto de terminar el encuentro, el colegiado sacó la cartulina roja al jugador visitante Almandoz, por una falta sobre el recién incluido Baqué. La falta llevaba peligro, pero el balón quedo en nada.

Y por fin, el pitido final sonó en Las Llanas haciendo que, tanto los aficionados como los propios jugadores verdinegros, estallasen de alegría al saber que su equipo volvía a ser un club de Primera RFEF.

Tras unos minutos de cortesía, los aficionados saltaron al campo para celebrar el triunfo con sus héroes, los cuales les recibieron con los brazos abiertos y estuvieron cantando, bailando y sacando fotos durante minutos.

Ficha técnica

Sestao River: Iván Crespo, Markel Etxeberría, Gaizka Martínez, Ugarte, Álvaro Mateo, Goti, Garai, Aitor Villar, Urzelay, Leandro Martínez y Yurrebaso.

Real Sociedad "C": Fraga, Azurmendi, Eneko Astigarraga, Larrañaga, Luken Beitia, Rupérez, Andoni Arzak, Alex Lebarbier, Mikel Rodriguez, Eder García y Ekain Oronbengoa

Estadio: Las Llanas