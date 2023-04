CA Osasuna vs Real Betis: puntuaciones de los verdiblancos en la 30º jornada de LaLiga Santander

El Real Betis Balompié ha vuelto a perder cuando dependía nuevamente de sí mismo para clasificarse a puestos de UEFA Champions League. Si el Villarreal y la Real Sociedad hicieran los deberes, los de Pellegrini verían muy lejos entrar en la máxima competición europea.

El partido ha estado marcado por los dos goles tempraneros de Ante Budimir. El segundo, en el minuto 10, sirvió seguramente para espabilar a los heliopolitanos que consiguieron recortar distancias cinco minutos más tarde con el tanto de Miranda. Pero la conformidad de querer controlar el partido acabaró con un tiro lejano desviado por el '33' que hizo que Osasuna se fuera al descanso 3-1. La reacción de los andaluces llegó demasiado tarde.

Criterios de puntuación:

0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Notable / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C.: Sin calificar

El guardameta luso no pudo hacer nada en el segundo y en el tercer gol, pero es cierto que podría haber hecho más en el primero, ya que el remate de Budimir salió mordido y no pudo rechazar una pelota más que accesible. De todas formas, el problema defensivo del Betis tiene el origen en el conjunto, no solo en el portero.

El lateral jugaba su segundo partido consecutivo como titular. Ante el Espanyol no lo hizo nada mal, pero hoy no ha tenido su día. Inició la acción del primer gol del Betis, aunque en dos de los tres goles en contra fue el gran culpable.

El central catalán ha sido el más destacado de la zaga. Budimir se las vio más con Luiz Felipe y el canterano solo tuvo que dar salida al equipo, además de salir al corte de forma impecable.

El ex de la Lazio ha podido cuajar su peor actuación como jugador verdiblanco. Tarde al choque, perdido en las marcas y se ha visto muy superado por los atacantes de Osasuna. Tiene gran parte de culpa en los dos primeros goles, además de no aportar prácticamente nada en salida de balón.

El de Olivares ha mejorado en cuanto a profundidad. Sigue necesitando mucho factores para igualar a Álex Moreno, pero, al menos, el llegar y anotar goles ya lo replica de forma similar. Segundo partido consecutivo anotando.

El campeón del mundo con Argentina fue el mejor del Betis. Cortó, abrió espacios, inició la mayoría de las jugadas y encima anotó el segundo tanto de los verdiblancos.

El mexicano no realizó su mejor partido. Estuvo emparejado en el doble pivote con Guido y se le exigió llegada, la cual no tiene. El retroceder tampoco lo ha llevado muy bien y es que los tres goles de Osasuna llegaron por fallos de basculación en el centro del campo.

Todo aquello que le salió de escándalo al portugués contra el Espanyol se atascó ante Osasuna. No tuvo la fluidez del otro día y la defensa en bloque de los 'rojillos' le complicó mucho su juego.

El brasileño fue el que más se ofreció y encaró en la primera mitad. A partir de ahí, su partido finalizó, ya que fue uno de los dos cambios realizados en el descanso.

No ha proporcionado la frescura a la que nos tiene acostumbrados, pero, aún así, el canario siempre aporta lo máximo. Con la salida de Willian Carvalho del campo se ha sentido más cómodo, ya que ha podido aparecer por el centro y ahí es donde más daño ha hecho juntándose con Canales.

El gallego lleva mucho tiempo sin aportar efectividad al equipo. Se hunde entre los centrales y la salida que daba antes con su cuerpeo ya no tiene tanta efectividad. No aprovecha las oportunidades que tiene y eso perjudica a todos.

Que juegue el cántabro siempre es sinónimo de control y buen juego. El tercer capitán no para de pedirla, de buscar espacios, de tirar desmarques y de colgar balones. Una pena que solo jugara 45 minutos.

El extremeño tiene mucho talento. Sin embargo, cuando juega en banda izquierda no sabe aprovechar todas sus cualidades. A veces mantiene demasiado tiempo la pelota y no contribuye al juego rápido y eficaz. A pesar de todo, asistió a Guido en el segundo gol con un gran centro lateral.

La leyenda verdiblanca no tiene fin. Por mucho que haya anunciado su retirada esta misma semana, el portuense sigue siendo indispensable para Pellegrini. Otra participación y ya solo le quedan 7 para ser el jugador con más partidos en la historia de LaLiga.

La punta de ataque del Betis tiene un grave problema. Ni Borja ni Willian aportan lo que aportaban la temporada pasada. No dan soluciones al equipo y, específicamente, al brasileño parece importarle poco la situación actual del equipo. Como el que oye llover.

El lateral brasileño entró por Miranda cerca del pitido del final y no tuvo ocasiones para demostrar su frescura ni su verticalidad.

El chileno no tiene problema en aceptar sus errores en el planteamiento. Si lo que ha presentado de inicio no funciona no duda en realizar un doble cambio en el descanso para intentar darle la vuelta al encuentro de todas las formas posibles. Sin embargo, lo peor no ha sido lo de hoy, lo peor puede llegar en las próximas jornadas. Real Sociedad en el Villamarín, el Camp Nou y San Mamés son las citas más próximas que definirán el futuro del Real Betis en LaLiga Santander.