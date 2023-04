Xavi: "Si el vestuario se siente campeón les diremos que no"

El conjunto culé lograba la victoria ante el Atlético de Madrid gracias un tanto de Ferran Torres al filo del descanso. El Barça vuelve a poner a once la distancia con el Real Madrid gracias a esta victoria.

Tras el encuentro, Xavi ha comparecido en rueda de prensa para hablar de lo sucedido en el Spotify Camp Nou.

El análisis de Xavi

El técnico azulgrana analizaba lo sucedido en el campo destacando las figuras de Ferran y Raphinha: "Era clave ser solidarios en el trabajo en equipo y para eso Ferran y Raphinha son muy importantes. Creo que hemos planteado bien el partido y los jugadores lo han entendido. En la primera parte hemos generado menos que en la segunda. Era imprescindible ganar y lo hemos hecho", afirmaba Xavi.

Continuando con las individualidades, el entrenador del Barça ensalzaba a su portero: "Ter Stegen está entre los tres mejores porteros del mundo y para lo que queremos jugar nosotros, es el mejor. Juega muy bien con los pies y bajo palos está rindiendo muy bien, siendo decisivo", dejaba clara la confianza en su portero".

Respecto al rival, el técnico de Terrassa destacaba al conjunto del Cholo y enfriaba una posible euforia de los jugadores: "El panorama es ilusionante, pero no hay nada hecho, hoy hemos ganado a un señor equipo. Ellos no perdían desde que visitamos el Metropolitano y hoy hemos tenido que volver a ganarles. Si el vestuario se sienten campeón les diremos que todavía no. Es normal que celebren, hemos ganado a un rival directo. Las ligas no se ganan a treinta puntos y tenemos una buena ventaja, pero todavía queda", explicaba el míster.

Volviendo a los jugadores, así veía Xavi la vuelta de Pedri y Frenkie tras sus respectivas lesiones, "Sin desmerecer a los demás que han hecho un gran trabajo, Pedri y Frenkie son jugadores diferénciales. Entienden nuestra manera de jugar y tiene esa calidad que les diferencia. Cuando el balón les llega te da una sensación de tranquilidad absoluta", elogiaba de esta manera a dos de sus piezas claves.

Por último, el técnico habló de su delantero, Robert Lewandowski y de la falta de contundencia del equipo en general: "Es el pichichi de la liga con diecisiete goles, imagínate los demás como están. La vida del delantero es complicada a veces. Hemos tenido tres ocasiones muy claras, nos está pasando durante la temporada, sufrir en partidos que creo que merecemos ganar por más", respondía contundente Xavi Hernández.