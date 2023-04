Previa Real Betis - Real Sociedad: última oportunidad

Esta Jornada 31 de LaLiga es distinta para todos, se juega entre semana. En el caso del Real Betis el partido es en casa, en el Benito Villamarín, el jueves 25 de abril, contra un rival directo por los puestos de Europa como lo es la Real Sociedad. El pitido inicial sonará a las 22:00 horas CET.

Situación de ambos equipos

Los dos equipos están prácticamente en la misma tesitura. La Real Sociedad va cuarta en la liga con 54 puntos, mientras que el Real Betis va un puesto por debajo, con 48 puntos.

Los locales necesitan los tres puntos, ya no solo para entrar en Champions, sino que también para alejarse de sus perseguidores, el Villareal y el Athletic Club, a uno y dos puntos respectivamente del conjunto bético. El conjunto sevillano viene de una dura derrota por tres goles a dos frente el Osasuna. La baja más importante de los béticos es Juanmi, que no se reincorporará a la plantilla hasta principios de mayo. Otro de los titulares que se perderá la cita es el defensa Youssouf Sabaly, que padece de una lesión en el tobillo y también se reincorporará a principios de mayo. Victor Ruiz tampoco estará disponible hasta principios de mayo.

Los de Gipuzkoa están en una posición algo más favorable. A seis puntos de sus perseguidores, aun perdiendo algún partido seguirían dentro de los cuatro primeros. La Real viene de ganar el último partido remontando al Rayo Vallecano por dos goles a uno.

Antecedentes:

De todas las veces que se han enfrentado estos dos equipos, El Real Betis ha ganado 41 veces, la Real Sociedad 47 y han empatado 29 veces.

La última vez que disputaron un partido fue el 30 de octubre del 2022, en la jornada 12 de LaLiga. En este encuentro el conjunto verdiblanco ganó por dos goles a cero, con tantos de Juan Cruz y de Borja Iglesias. Fue un partido "movidito", ya que los jugadores se fueron a los vestuarios con cuatro tarjetas amarillas por plantilla

Pellegrini y Alguacil | Fuente: Getty Images

Árbitros

El colegiado principal del partido es Javier Iglesias Villanueva. La última vez que arbitró a estos equipos fue el ya mencionado encuentro de la jornada 12, en aquel 30 de octubre del 2022. Como ya se ha mencionado, la contienda se la llevó el Betis por dos goles de diferencia, y hubo cuatro amarillas por equipo. El colegiado proporciona 3,85 cartulinas amarillas por partido, así que es bastante probable que se vea alguna.

El encargado del VAR será Medié Jiménez. Los dos asistentes serán Jorge Bueno y Eliana Fernández González. Finalmente, el puesto de 4º árbitro lo ocupará Alberto Gómez.

Jugadores clave

En cuanto a los locales, si se habla de un jugador imprescindible de la plantilla es Sergio Canales. El centrocampista está en un alto nivel y está proporcionando un juego que hace que el Betis esté donde está. Otro del que no se tiene que hablar es del "panda" Borja Iglesias. El delantero proporciona 0,47 goles cada 90 minutos jugados.

Canales en el terreno de juego | Fuente: Getty Images

Los Guipuzkoanos tienen varias joyas en el equipo. Tres de ellas juegan en el centro del campo, el asistente Mikel Merino, la leyenda David Silva y el goleador Brais Méndez. En la delantera encontramos a otras dos perlas como lo son Sørloth y Kubo, que están jugando a un gran nivel.

Mikel Merino aplaudiendo | Fuente: Getty Images

Declaraciones previas

El técnico comentó sobre el tema de los convocados que Sabaly y Victor Ruiz no podrán disputar el encuentro, al igual que Juanmi que sigue enfermo. En cambio, Claudio Bravo sí que podrá jugarlo si todo va bien.

El técnico quiso animar a la afición asegurando que "Mientras las matemáticas lo digan no hay nada definitivo" y que pueden pelear por esos puestos. No obstante, y pese a pelear contra el rival directo, Pellegrini comentó: "es un partido importante, pero el mismo hecho de ganar no significa que vayamos a tener la cuarta plaza. Hay que seguir partido a partido para alcanzar la mayor cantidad de puntos".

Manuel Pellegrini en el banquillo | Fuente: Getty Images

Imanol Alguacil también paso por rueda de prensa. El técnico gipuzkuoano hizo hincapié en el buen momento en el que se encuentra la Real Sociedad y pidió a los aficionados "disfrutar del momento".

En cuanto al partido del martes, Alguacil comentó que el Betis tiene "un grandísimo entrenador y una plantilla con muy buenos jugadores" y "un estadio que se va a caer", pero que van a ir a por los tres puntos desde un primer momento, no obstante, a lo largo del partido quizás un empate les serviría.

Finalmente, el técnico comento: "no me importaría que mañana nos metiesen cuatro y perdiéramos el partido si eso significa que al acabar la temporada estuviésemos por delante de ellos y en Europa".

Imanol Alguacil en el campo de fútbol | Fuente: Getty Images

Convocatorias

Los elegidos por "el ingeniero" son:

Rui Silva, Claudio Bravo, Dani Martín, Montoya, Miranda, Pezzella, Luiz Felipe, Abner Vinicius, Edgar, Paul, Guido Rodríguez, Borja Iglesias, Sergio Canales, William Carvalho, Joaquín, Guardado, Ayoze Pérez, Aitor Ruibal, Rodri, Juan Cruz, Luiz Henrique y Willian José.

Convocatoria Real Betis | Fuente: Twitter @RealBetis

Los seleccionados por Imanol Alguacil son los siguientes:

Remiro, Sola, Zubimendi, Illarramendi, Zubeldia, Aritz, Barrenetzea, Mikel Merino, Carlos Fernández, Oyarzabal, Cho, Aihen, Zubiaurre, Kubo, Guevara, Navarro, Gorosabel, Sørloth, Pacheco, David Silva, Turrientes, Brais Méndez, Le Normand y Marrero.

Posibles once

Seguramente el Real Betis juegue con un 4-2-3-1.

La portería la protegería el portugués Rui Silva. Evitando que lleguen al guardameta, estarían por los laterales Miranda y Ruibal, mientras que en el centro Pezzela y Luiz Felipe. En la línea de dos se encontrarían William Carvalho y Guido Rodríguez. Por la banda derecha correría Rodri mientras que por la izquierda el candidato sería Ayoze. Finalmente, en el medio controlaría la pelota Sergio Canales, y en la delantera remataría "el panda" Borja Iglesias.



El once más popular de Alguacil es:

En la portería Álex Remiro. Por los laterales estarían Aritz Elustondo y Ahijen Muñoz. La dupla de centrales la completarían Zubeldia y Le Norman. En el medio campo estarían Zubimendi y Mikel Merino, mientras que algo más adelantados se encontrarían por las bandas Kubo y Oyarzabal, mientras que por el medio estaría David Silva. Finalmente en la delantera estaría Sørloth.