Manuel Pellegrini: "No entrar en Champions no sería un fracaso"

El entrenador del Real Betis Balompié, Manuel Pellegrini, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Santander contra la Real Sociedad. El chileno ha querido tratar varios temas de actualidad que rodean a la entidad heliopolitana, así como la situación en la que llega al encuentro el equipo y el rival, dirigido por Imanol Alguacil.

Ritmo del equipo

En cuanto al frenazo que ha dado el equipo verdiblanco en las jornadas recientes con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, el técnico ha declarado: "Yo creo que el equipo no se ha caído nunca. Hemos jugado 30 fechas y hemos estado 29 en posiciones europeas. La ilusión nuestra es pelear ese cuarto lugar e intentar llegar. No conseguirlo no es un fracaso".

Sobre el jarro de agua fría que sufrió el equipo el sábado en Pamplona, Pellegrini ha contestado: "Hay que evaluar los partidos, ver qué pasa y cómo suceden las cosas. Tuvimos unos quince o veinte minutos primeros malos, pero a partir de ahí mejoramos".

Acerca de si el equipo tiene que seguir creyendo en clasificarse para puestos de UEFA Champions League, el chileno ha aclarado: "Mientras la matemática siempre dé no hay que dar nada por definitivo. La máxima motivación que tiene el equipo es tratar de pelear hasta el final por un puesto europeo. En la temporada hay momentos peores y mejores, en espíritu y convicción no varían. El últimos partido perdimos 2-0 en acciones de diez minutos pero creamos ocasiones después y estamos en la misma línea que en temporadas anteriores".

Bajas

Sobre los jugadores que no estarán disponibles para el partido ante la Real, el técnico verdiblanco ha destacado: "Fuera de la lista están Sabaly y Víctor Ruiz, que todavía no están en condiciones, y Fekir. Juanmi sigue afectado también por el cuadro febril. El resto están todos en condiciones".

"Claudio Bravo sí está en la citación de mañana. Tuvo un golpe muy fuerte ayer en el pecho que le produjo una contractura. Esperamos que de aquí a mañana esté recuperado", añadió.

Acerca del rival, Pellegrini ha comentado: "Es un rival importante porque ocupa el cuarto espacio, el de Champions. Es un equipo que tiene mucho mérito, como el Betis. Tiene un fútbol muy claro y con justicia está en el puesto que merecen. Es un partido importantísimo. De ganarlo no significa tampoco que obtengamos el cuarto lugar. Hay que seguir yendo partido tras partido para conseguir la mayor cantidad de puntos".

Situación de Joaquín y Canales

El chileno ha querido dedicar unas palabras al capitán: "Joaquín es un jugador muy querido por su manera de ser. Tiene tiempo para todo el mundo, juega bien al fútbol y lleva mucho tiempo en la élite. Se lo ha ganado".

Sobre la montaña rusa que está viviendo Sergio Canales en las últimas semanas, el entrenador bético ha declarado: "La suplencia de Sergio ante Osasuna puede sorprender a la gente que no tiene toda la información. Supimos el día de antes que podía jugar. Todos los jugadores se tienen que sentir importantes. No perdimos por la formación".