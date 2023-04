Ancelotti: "Ha sido una noche dura"

Carlo Ancelotti enfrentó los micrófonos de la prensa luego de una penosa actuación del Real Madrid, con derrota incluida ante Girona, por la 31° jornada de LaLiga: "Ha sido una noche dura. Cuando pierdes así es una noche dura. A nivel defensivo hemos estado mal y ahí ha estado la clave del partido. Con balón, sobre todo al principio, lo hicimos bien. Luego nos marcaron dos goles a la contra y hemos intentado remontar con individualidades y no como equipo. El nivel individual ha sido muy bajo y el aspecto defensivo, que fue muy bueno en los últimos partidos, hoy lo hemos olvidado".



"El equipo estuvo nervioso desde el inicio y después perdimos el control. Parecía que el descanso nos iba a ayudar, pero encajamos y todo fue más complicado. El aficionado está dolido y le pedimos disculpas. Nosotros también estamos dolidos, pero sabemos que estaremos bien en la final de Copa y en la semifinal de Champions", continuó el italiano.

Consultado si esta derrota es un toque de atención para el Madrid, Ancelotti señaló que "la derrota nunca es buena, pero creo que el compromiso defensivo de este equipo es importante para tener éxito. Si no lo tenemos tendremos dificultades para ganar y si lo tenemos ganaremos los partidos. Esa es la clave. Tenemos una calidad extraordinaria y debe ser ayudada por el compromiso defensivo que hoy no hemos tenido. No habíamos encajado ningún gol en seis de los siete últimos partidos y hoy encajamos cuatro. Si los jugadores no entienden esto se lo voy a repetir todos los días".

Sobre Vinicius, Ancelotti destacó que “marcó y dio una asistencia. Estuvo bien, como siempre, pero el equipo no estuvo conectado. Ha visto demasiadas amarillas para un jugador de sus características”.



Por último, el entrenador explicó el cambio de Nacho: “Ha hecho lo suyo y le he cambiado para meter a Camavinga e intentar llegar más por la banda izquierda. No tengo nada que reprocharle. No ha estado a su nivel, pero como todos. Nadie ha estado a su nivel habitual”.