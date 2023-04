El Girona enseña una lección al Real Madrid

Una nueva jornada en la que el Real Madrid se enfrentaba a un complicado rival. Carlo Ancelotti desde que es entrenador del conjunto blanco, nunca ha sido capaz de derrotar al Girona. Una racha curiosa teniendo en cuenta que han compartido protagonismo durante varios años.

Resultado final en Montilivi / Fuente: Girona F.C

A pesar de todo, el equipo llegaba con las pilas cargadas después de una importante victoria ante el Celta de Vigo en el Santigao Bernabéu. Las impresiones del equipo eran las de dominio absoluto a través del juego y terminar zanjando un partido complicado.

La efectividad del Girona

En el minuto 20 La Liga mostraba las estadísticas del partido. Por una parte, 65 pases completados por parte del equipo de Míchel frente a los 230 del Real Madrid. En cuánto a términos de posesión el conjunto blanco superaba holgadamente al contrario con el 75% de la posesión.

Pero el balón no te garantiza la victoria si no hay pegada de cara a puerta. El conjunto catalán tuvo tres ocasiones de gol de la mano de Taty Castellanos y terminaba encajando dos goles. Sin obviar el error en defensa de Eder Militao y Andriy Lunin. La baja a última hora de Thibaut Courtois permitió su entrada al once inicial. Pero toda su inseguridad fue un problema añadido para el conjunto blanco.

Valentín Castellanos celebrando un gol / Fuente: Girona F.C

En la segunda parte, de nuevo el balón parado y la mala suerte después de un rebote acompañaban al Girona que estaba viviendo un sueño. En total un póker del delantero argentino Valentín Castellanos. Es el único jugador que ha anotado 4 goles en la Liga al Real Madrid en el siglo XXI. Un dato que muestra como fue un quebradero de cabeza para la defensa.

La pasividad defensiva

Fue un factor clave que ayudó al décimo de la clasificación a anotar cuatro goles en casa. Eder Militao y Antonio Rudiger mostraron carencias y errores muy simples que no habían tenido durante muchos partidos. Taty supo ganarle la espalda al brasileño en dos ocasiones que propiciaron dos goles.

Antonio Rudiger en una disputa de balón / Fuente: Real Madrid

Por otro lado, Toni Kroos no fue capaz de retener las ofensivas catalanas después de salir al contraataque. Un despliege muy errático que dejaba al Madrid descolocado y al Girona con sed de goles. Fueron cuatro, pero la sensación era la de que podían haber sido más. Los olés sonaron por todo el campo cada vez que se sumaban pases en el equipo catalán.

Las provocaciones de Vinicius Jr

El dato es muy llamativo. Después de este último partido ha sumado su novena tarjeta amarilla en lo que lleva de campeonato. Más que jugadores como Pablo Martín Páez Gavira que ha tenido varias jugadas polémicas con el FC Barcelona.

Carlo Ancelotti tiene que buscar la forma de conseguir que Vinicius Jr pueda estar centrado a pesar de las numerosas faltas que recibe durante todos los partidos. La presión que ejerce el rival y la afición insultando de forma constante y faltando al respeto provocan las alteraciones del delantero madridista.

Vinicius Jr celebra su gol ante el Girona / Fuente: Real Madrid

A pesar de ello, no debe entrar en el juego de los defensas que buscan la provocación fácil para que no se concentre en el juego. A lo largo de la primera parte y en la segunda con una ocasión clara quiso buscar la amarilla en el contrario más que el gol al dejarse caer en su entrada al área. Es un jugador muy determinante para el ataque del equipo, y si no está enfocado perjudica al juego colectivo.

La falta de intensidad

Nada más dar inicio la segunda parte llegaba el tercer gol del Girona. Un error puntutal en la defensa que de nuevo permitía aumentar la diferencia en el marcador. Un grave fallo de concentración que se debe a la falta de intensidad de los jugadores. Carlo Ancelotti no ha sido capaz de contagiar la necesidad de buscar el gol.

Vinicius Jr pelea la pelota con Arnau / Fuente: Real Madrid

Además de ello, los cambios no llegaron a tiempo para resolver un partido que estaba perdido tras el cuarto gol anotado por el Girona. Lucas Vázquez marcaba el segundo. La entrada de Mariano Díaz por Rodrygo Goes era la búsqueda desesperada del gol que finalmente no llegaba.

Federico Valverde de nuevo queda señalado en un partido gris para el ataque madridista. Una falta de intensidad y pérdidas en pases fáciles fueron otra de las razones para ver al equipo blanco caer derrotado y poder quedarse a 14 puntos del FC Barcelona si ganan ante el Rayo Vallecano.

Un aviso a tiempo

Este fallo en Liga puede servir de precedente al equipo para futuros encuentros. Hay que tener en cuenta que en algo más de una semana encadena la final de la Copa del Rey y la ida de las semifinales de la Champions League. Una cita marcada en el calendario de todos y que puede mostrar lo lejos que puede llegar el Madrid en esta temporada.