El Real Madrid se aleja de LaLiga

En la lucha por LaLiga ayer se marcó un antes y un después. Las esperanzas que quedaban aún para el segundo clasificado de la tabla, se esfumaron. El Real Madrid fue derrotado en su visita en el Montilivi por 4 a 2, quedando a 11 puntos del FC Barcelona.

Una noche estelar para Valentín Castellanos, quien hizo historia marcándole 4 goles (12', 24', 46' y 62'). El póker de 'Taty' le convirtió en el décimo jugador en la historia del fútbol en hacerle cuatro goles al Real Madrid en un mismo partido oficial.

A falta de siete jornadas para el final de la competición, aunque no es imposible, el Real Madrid se encuentra muy lejos del título. El resultado puede sacudir toda la disputa por el liderato, puesto que si el Barcelona vence al Rayo Vallecano hoy, se alejará a 14 puntos con 21 más por intentar sumar.

Vencidos en un partido clave

El Girona salió fuerte. Cuando apenas se llevaban 11' minutos de juego, Valentín anotó su primer gol en contra del Real Madrid. El delantero se mantuvo y minutos después aprovecharía un pase largo para encarar a Militão que remató a la perfección y los esfuerzos de Andriy Lunin por evitarlo, fueron nulos. Antes de llegar al final del primer tempo, Vinicius Jr. volvía a sumar y a meter a su equipo en el juego. Y así acababa la primera parte, con el equipo del técnico italiano perdiendo 2-1.

Pero esto no duraría mucho. Apenas empezaba la segunda mitad y Valentín Castellanos ya conseguía encajar el tercer gol. El Real Madrid y los madridistas no daban crédito. El equipo blanco se entregó a la desesperación, pero tampoco pudo evitar el cabezazo de Taty que daba lugar al 4 a 1 y sentenciaba el partido aún con media hora por delante. Los merengues reaccionaron sobre el final y Lucas Vázquez descontó un gol en el 84', pero eso no evitó el terrible resultado.