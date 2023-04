Álvaro Cascajo: "Escucharé primero al Xerez"

Álvaro Cascajo (Hinojos, Huelva; 18/11/2000), ha atendido a los micrófonos de VAVEL.COM en una entrevista en la que ha hablado de su temporada, siendo el máximo goleador del Xerez CD y de su futuro, dedicándole unas palabras a la que esta temporada ha sido su afición.

-Álvaro, tras una temporada siendo máximo goleador junto a Álvaro Rey, ¿cuáles son tus sensaciones?

Las sensaciones con respecto a los goles son muy buenas. Terminar empatado en goles con un referente para mí como es Álvaro Rey motiva. No son malos números, pero estoy seguro de que podría haber hecho muchos más. Pero bueno, he dado también varias asistencias y en definitiva el balance es bueno.

-¿Ha sido esta tu mejor temporada? No marcabas tanto desde el Castilleja en la 2019/2020

La verdad es que la temporada ha sido muy buena. Hasta ahora ha sido la mejor, pero desde luego soy un chico joven, tengo solo 22 años y pienso que vendrán muchas temporadas mejores. Sinceramente pienso que la temporada ha sido buena pero podría haber sido mucho mejor. Si hubieran entrado todas las ocasiones que he fallado este año, seguro que me habría ido con el doble de goles. Eso me enfada, soy muy autoexigente.

-¿Qué mensaje le manda Álvaro Cascajo a la afición del Xerez?

A los xerecistas puedo mandarles solo un mensaje: gracias. Estoy eternamente agradecido por todo el apoyo que he recibido este curso y les pido que no se cansen. Gracias a ellos este club es tan grande, sin ellos el club no sería nada.

-¿Vas a continuar durante la próxima temporada?

No puedo asegurarlo. Lo que si puedo asegurar es que va a ser mi primera opción y va a ser el primer equipo al que voy a escuchar. Me siento muy en deuda con cada miembro de este club por no haber podido darles lo que me hubiera gustado, que era cumplir el objetivo que nos marcamos al principio de ascender. Desde luego ahora mismo no sabemos nada, pero la primera oferta que voy a estudiar y el primer club con el que me voy a sentar va a ser el Xerez Club Deportivo. Obviamente, me gustaría quedarme. Me he sentido muy a gusto durante el transcurso de la temporada, en cada partido e incluso en cada entrenamiento.