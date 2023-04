Ancelotti: "Queremos demostrar nuestra mejor versión"

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido contra el Almería. En ella ha hablado sobre la lesión de Modric, la eliminatoria contra el City o la final de la Copa del Rey.

En cuanto al partido contra el Almería, Ancelotti ha dicho: "Es la misma dificultad que tenemos en este momento de la temporada contra equipos que están luchando contra algo importante, sea el descenso, la clasificación por Europa… Son partidos que nos exigen muchos más y además teniendo en cuenta que la última versión no fue buena contra el Girona. Queremos demostrar nuestra mejor versión mañana".

"No sé si Luka puede llegar a la Final de Copa"

Tras el partido contra el Girona, Luka Modric sufrió una lesión. Ancelotti valora su pérdida y quién podría ser su mejor sustituto: "Sí, Luka ha tenido una pequeña lesión tras el partido contra el Girona. Está pendiente de evolución. No sé si puede llegar a la final de Copa, lo tenemos que ver y evaluar en los próximos días. Estamos dolidos por esto, pero esto en el fútbol pasa. Ojalá se recupere pronto para los partidos importantes de la temporada. En cuanto al jugador para sustituirle, por característica es Ceballos. Tenemos medios muy buenos: Tchouaméni, Camavinga... muchos recursos para suplir a Luka, un jugador muy importante. No se puede remplazar".

"Solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en el césped"

Vinicius volvió a ser el centro de atención en el partido contra el Girona y sufrió una dura entrada que terminó sin amonestación. Ancelotti opina: "Tenemos esta preocupación, sobre todo con un jugador que intenta muchas veces el uno contra uno, regates… La única manera para preservar este tipo de jugadores es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en el césped".

"No es un problema de meter o no la pierna, es problema de concentración"

En cuanto a los problemas defensivos que mostró el Real Madrid en el último partido, Ancelotti ha explicado: "El análisis que hemos hecho post-partido con los jugadores ha salido que tenemos que focalizarnos en el aspecto defensivo en los próximos partidos. Creo que lo han entendido y que mañana van a hacerlo. No es un problema de meter o no la pierna... creo que a veces es problema de concentración. No siempre puedes estar a tope en el aspecto mental. Hay que focalizar cuando uno no tiene el balón y es normal, con un calendario tan exigente, que somos humanos y no siempre soy capaz de preparar todos los partidos igual. Esto es lo que le pasa también a un equipo".

Vinicius y Courtois durante el entrenamiento. Vía Twitter: @realmadrid

Sobre cómo ve al equipo: "Lo veo bien, soy un optimista. Veo el equipo bien, buen ambiente y muy motivado. A veces hay momento que uno no entiende, como el partido contra el Girona. Estamos esperando estos partidos con la máxima ilusión posible porque queremos repetir lo del año pasado, que es una motivación para esta temporada".

"No es momento de mirar atrás porque nos quedan muchos partidos importantes"

En cuanto a la pelea por LaLiga y si sigue habiendo opciones, Ancelotti ha sido claro: "Pensamos que se puede hacer mejor en LaLiga... no hemos sido tan contundentes como en Copa o Champions. Pero no es el momento de mirar atrás porque nos quedan muchos partidos importantes. En una estamos en la final y en otra cerca".

El técnico italiano ha querido dejar claro cuál es su futuro: "Mi futuro ya está escrito hasta el 2024. Después no lo sé".

Por último, el técnico madridista ha explicado cuál es el plan tras la Final de la Copa del Rey, tanto si se gana como si no: "El plan de la final de la Copa del Rey ya está planteando. Es a las 10 y nos quedamos a dormir en Sevilla... porque puede terminar a las 12:30. Pase lo que pase en la final nos quedamos en Sevilla y regresaremos el domingo. El lunes nos concentraremos para planificar el siguiente"