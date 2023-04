Previa Real Madrid - UD Almería: un último resquicio de esperanza

El último resquicio de esperanza pasa por el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se presenta al encuentro después del mayor batacazo de la temporada, mientras un Almería al que tres puntos le sentarían como un soplo de aire fresco intentarán puntuar para no verse arrastrados hacia la zona de descenso.

Los blancos casi renunciaron a LaLiga Santander en la pasada jornada intersemanal después de que el Girona los golease (4-2), con un póker del Taty Castellanos. La derrota del Barça frente al Rayo Vallecano duele aún más en Madrid sabiendo que de no haber desaprovechado las últimas oportunidades, se hubiesen metido de lleno en la disputa por el torneo doméstico.

El Almería está en la apretada zona baja de la tabla. En el este de Andalucía se respira un ambiente de tensión constante, con la amenaza del descenso acechando de manera continua al club y un clima de presión en el que un fallo puede acabar costando una permanencia, al igual que un acierto en un momento crítico puede ser un subidón de moral.

Resurgir con el calor de la afición

El pasado martes el Real Madrid vivió uno de los episodios más vergonzantes de su historia deportiva reciente. El Girona, noveno clasificado en LaLiga Santander y que llegaba tras perder 1-0 con el Real Valladolid haciendo un juego bastante flojo, consiguió ganar por 4-2 a un Real Madrid que según las estadísticas dominó, pero realmente hizo un juego pésimo, casi demostrando que renunciaban al título liguero.

La defensa fue la más floja de la temporada. Militão no estuvo contundente en ningún momento, al igual que sus compañeros que no fueron capaces de enmendar ninguno de los errores del brasileño, resultando así en una goleada totalmente merecida y que sirve de toque de atención a los vikingos para lo que resta de temporada.

Es muy posible que el Barça cante el alirón durante las próximas jornadas, pero por una cuestión de orgullo, el Real Madrid intentará retrasarlo lo máximo posible y sobre todo intentar que el Atlético de Madrid, inmediato perseguidor fracase en la caza de su máximo rival.

En el día de hoy se ha conocido de la lesión de Luka Modrić, que se perderá los partidos de las próximas dos semanas por unas molestias en los isquiotibiales. El croata se suma a las ya conocidas bajas de Ferland Mendy (lesión en el sóleo) y David Alaba (lesión en el tríceps sural.)

Sin presión, a dar la sorpresa

El Almería dio un golpe en la mesa el pasado fin de semana tras asaltar el Coliseum Alfonso Pérez y salir de los puestos de descenso. La victoria por 1-2 con doblete de Luis Suárez, es un gran soplo de aire fresco que les ha colocado en 15ª plaza con 33 puntos, pero solo a dos del descenso marcado por su último rival, el Getafe CF.

Es una gran oportunidad para los almerienses de vencer por primera vez en el Santiago Bernabéu debido al estado anímico de los blancos y la poca presión con la que se presentan en la capital española. Este fin de semana, Cádiz y Valencia, equipos que están justo detrás del cuadro andaluz se enfrentan entre ellos, por lo que a pesar de que el Getafe consiga vencer (18º), no caerían a posiciones de descenso. De esta manera, Rubí puede plantear un esquema de juego más ofensivo sin miedo a caer derrotados y jugárselo todo a una baza, o inclusive un ejercicio de resistencia para conseguir, aunque sea, un mero punto.

Babic estará sancionado este fin de semana por acumulación de tarjetas, así que verá el partido junto a El Bilal Touré y Svidersky desde la grada, pues ambos se perderán lo que resta de temporada por lesión, e incluso en caso del eslovaco parte de la siguiente.

Los jugadores del Almería celebrando un gol | Fuente: UD Almería.

Antecedentes de Real Madrid y UD Almería

En el partido de la primera vuelta, el Real Madrid venció por 1-2 a un valiente Almería que solo sucumbió al cansancio, pues se empezó adelantando en el marcador con un gol de Ramazani, pero el equipo visitante firmaría una gran remontada con goles de Alaba y Lucas Vázquez, demostrando así que el Almería puede plantarle cara al actual segundo clasificado de la tabla, y a pesar de que en la Vega de Acá los rojiblancos se crezcan, fuera de casa no son tan consistentes pero aún así son un hueso duro.

Rueda de prensa de Ancelotti y Rubí

Carlo Ancelotti:

Sobre Vinicius: "Por un lado está lo que pasa dentro del campo y por otro, fuera. Fuera, malo por la sociedad, todavía con racismo. Y dentro, la verdad es que los jugadores le dan muchas patadas. A Maradona o Pelé le daban mucho también, desafortunadamente. Para nuestra suerte, Vinicius tiene un físico fuerte y es capaz de aguantar".

Sobre la pelea por LaLiga: "Pensamos que se puede hacer mejor en LaLiga. No hemos sido igual de contundentes como en Copa o Champions. Pero no es el momento de mirar atrás porque nos quedan muchos partidos importantes. En una estamos en la final y en otra cerca"

La lesión de Modrić: "Ha tenido una lesión en el partido contra el Girona y está de baja. Pendiente de evolución y no sabemos si llegará para el partido de Copa. Estamos dolidos y ojalá pueda recuperar pronto para tenerle en los partidos importantes"

Carlo Ancelotti al micrófono | Foto: Real Madrid.

Rubí:

Sobre la aparente tranquilidad: “La competición está muy igualada por abajo. Al Bernabéu no se va tranquilo, claro está, pero de los dos partidos, era muy importante ganar este al ser un rival de nuestra liga. Ya no se hablará más de que no ganamos fuera

La importancia de la diferencia de goles: “A final de Liga, cuando se cierre la jornada, se verá lo de la diferencia de goles. Estamos bien posicionados porque lo tenemos con el Valencia y con el Getafe, con el Cádiz igualados y el general va mejor.”

Convocatorias de Real Madrid y UD Almería

Real Madrid: Courtois, Lunin, Luis López, Carvajal, E. Militão, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V., Rüdiger, Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni D. Ceballos, Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

Almería: La convocatoria no se ha hecho pública.

Posibles onces