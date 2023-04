Mendilibar: "Desde que vinimos todo nos sonríe"

El Sevilla volvió a ganar y esta vez lo hizo en el tiempo de descuento con un gol de Lucas Ocampos en el Estadio de San Mamés. Cuarta victoria consecutiva del cuadro hispalense con Mendilibar en el banquillo. El entrenador de los de Nervión atendió a los medios de comunicación al concluir el encuentro.

`Partido duro

El técnico vasco admitió de las dificultades frente a un Athletic Club, que se adelantó en dos ocasiones, pero ambos tantos fueron anulados por fuera de juego. Mendilibar admitió que "ha sido complicado". "Sabíamos que ellos iban a salir a tumba abierta, intentando jugar en nuestro campo y avasallándonos en el área. Ha sido un poco eso, hemos sabido salvar un poco el temporal y después hemos conseguido que no logren gran cosa", añadió.

Paso definitivo por la permanencia

El entrenador nacido en Zaldibar confesó que el equipo no jugó nada bien, sin embargo se muestra contento porque "los tres puntos son importantísimos porque sumamos ya 41, estamos muy lejos del descenso y pensamos ya en recuperar a gente con el descanso para el Girona, a ver si podemos ir ganando partido a partido". Con estos puntos se encuentran ahora mismo undécimos a ocho de la sexta posición y a cinco de la séptima plaza.

Los jugadores del Sevilla celebrando el tanto de la victoria en San Mamés. Foto: Getty Images



Camino de rosas desde la llegada de Mendilibar

A Mendilibar y al Sevilla le salen las cosas en esta nueva era y él lo ha admitido: "Desde que vinimos todo nos sonríe, ha habido partidos que hemos jugado muy bien, otros no tanto, pero hemos competido. Siempre he dicho que tenemos muy buenos futbolistas y a veces sin jugar bien surgen momentos espontáneos en el partido que estamos sabiendo aprovechar". Aunque también señaló que " no hemos generado nada, no hemos llegado a área contraria, ni rematado ni sacado centros. Atrás hemos estado bien porque no nos han generado mucho, pero al Sevilla hay que pedirle un poco más en ese aspecto. Luego hemos sabido aprovechar el error del rival", explicó.

El entrenador del cuadro andaluz admitió que habrá rotaciones en los siguientes partidos con el objetivo que todos los jugadores se sientan descansados: "Si no cambiásemos se nos rompería la gente. Vamos a intentar seguir haciendo lo mismo, tratar de sacar el mejor equipo siempre y pensando también en el descanso", acabó.