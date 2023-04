Previa Barcelona vs Betis: con el objetivo de asaltar la casa del líder

El Betis tiene otra oportunidad para no descolgarse de su lucha por entrar en los puestos de Champions League, aunque cada vez con menos opciones. Los de Manuel Pellegrini están obligados a ganar si quieren luchar por la cuarta plaza tras la victoria de la Real Sociedad en casa del Osasuna. El encuentro se disputará en el Spotify Camp Nou y corresponde a la jornada 32 de LaLiga Santander.

Situación de ambos conjuntos

El FC Barcelona viene de caer por 2-1 en Vallecas y sólo ha ganado un encuentro de los últimos cinco que ha disputado. Sin embargo no han perdido ni un encuentro en casa en esta temporada 2022-23 sólo se ha dejado seis puntos en su feudo. El conjunto culé tiene 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y busca tres puntos para dejar LaLiga setenciada.

Xavi contará con la baja segura de Sergi Roberto y con las dudas hasta última hora de Christensen y Dembélé.

El Real Betis viene de empatar a cero contra la Real Sociedad y sólo han sumado una victoria de los últimos cinco que han disputado. Los verdiblancos ahora mismo ocupan la sexta posición con 49 puntos, a uno del Villarreal que es quinto y a nueve de la Real Sociedad, que ocupa puestos de Champions. El cuadro de Heliópolis tampoco se podrá despistar, porque por detrás se encuentra el Athletic Club a tres puntos.

Manuel Pellegrini no podrá contar para este partido a Fekir, Sabaly, Víctor Ruiz y Borja Iglesias. En caso del delantero internacional español fue de última hora causada por un golpe.

Borja Iglesias en el encuentro contra la Real Sociedad. Foto: Getty Images

Antecedentes

Un total de 113 veces se han enfrentado FC Barcelona y Betis en la liga española con 22 victorias para el cuadro andaluz, 70 para el equipo azulgrana y 21 duelos han finalizado en empate. Dos veces se han enfrentado en este curso ambos cayó para el equipo de la Ciudad Condal, el primero en la Supercopa de España que se decidió en la tanda de penalti y el más reciente en el estadio Benito Villamarín donde acabó el encuentro con un marcador de 2-1. Sin embargo el equipo de Sevilla busca repetir la misma gesta que la última vez que se enfrentaron en el Camp Nou, ocurrió el 4 de diciembre de 2021 donde el Real Betis venció por la mínima gracias al tanto de Juanmi.

Declaraciones

Xavi: "Pellegrini es una referencia para nuestro modelo de juego. Siempre tiene el pensamiento de jugar. De tener el balón. Poner a jugadores bien dotados técnicamente. Sus equipos son muy vistosos y apetece ver sus partidos. Siempre es agradable ver un entrenador así. Se nota la mano siempre de Pelllegrini. Siempre deja un legado positivo. Bravo es un ejemplo de profesionalidad, de compañerismo. Era un capitán sin brazalete. Fue un ejemplo cómo se adaptó al club y al grupo".

Manuel Pellegrini: "Nuestra lucha no es por la Champions sino por llegar lo más arriba posible. No tenemos un objetivo claro, hay presupuestos de Champions y presupuestos que no lo son. No estamos obsesionados, no va a cambiar la política del club. Sería una gran ilusión en lo deportivo y lo económico, pero debemos tratar de meternos en Europa”.

Convocatorias

FC Barcelona: Ter Stegen, R. Araujo, Sergio, O. Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Iñaki Peña, Christensen, Marcos A., Jordi Alba, Kessie, F. De Jong, Raphinha, Kounde, Eric, Balde, Gavi, Pablo Torre, Arnau Tenas y Lamine Yamal.

Real Betis: Bravo, Montoya, Edgar, Paul, Guido Rodríguez, Juanmi, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Pezzella, Joaquín, Guardado, Luiz Felipe, Abner, Ayoze, Aitor Ruibal, Dani Martín, Rodri, Juan Cruz y Miranda.

Árbitros del partido

El árbitro Del Cerro Grande será el encargado de dirigir el encuentro en el Spotify Camp Nou. El madrileño estará asistido desde la sala del VAR por Jaime Latre.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Santander se disputará el sábado 29 de abril a las 21:00 horas en el estadio Spotify Camp Nou y este será retransmitido en Movistar LaLiga.

Posibles onces

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, Raphinha, Lewandowski.

Real Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Luiz Henrique, Willian Carvalho, Canales; Ayoze.