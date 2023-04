Paco López: "He echado en falta el talento de los jugadores de ataque"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comentado tras el empate a un gol que su equipo ha sumado en el partido contra el Eibar, el líder de Segunda, que ha echado en falta "el talento de los jugadores de ataque". El técnico valenciano considera que en partidos "tan igualados se necesita este punto de acierto".

"Como quieres ganar y no lo haces deja un mal sabor. Te has puestos perdiendo y luego empatas, deja medio sabor agridulce", ha señalado Paco López, quien ha resaltado la labor de su equipo para que el Eibar apenas haya generado situaciones de gol en la primera parte. "Nosotros hemos tenido la posesión, ocasiones de Puertas, Bodiger, el cabezazo entre Callejón y el defensor...Ocasiones no muy claras, pero las ha generado el equipo en un partido muy igualado en muchos aspectos", ha indicado.

Para el valenciano, la segunda parte han jugado en campo contrario y antes del gol "no se han acercado al área". "El gol viene en una falta que podía haber sido evitable, en el rechace de la falta no hemos estado como deberíamos, pues deberíamos haber ido al rechace igual que ellos. Luego ha venido la jugada de Bryan y el empate. Hemos querido darle presencia al equipo, con Famara, Weismman y mantener a Uzuni. Reforzar el medio campo, pero nos ha faltado calma y precisión. Nos ha provocado que jugásemos directos. Y las contras del Eibar, que genera incertidumbre. Nos ha faltado cabeza en esos últimos 15 ó 20 minutos y el empate de alguna manera se puede considerar justo", ha valorado.

Individualidad e invictos en los Cármenes

Paco López ha indicado que ambos equipos se conocían bien y que el Eibar les ha "complicado la vida con balón en los inicios y ha defendido bastante bien". "He echado de menos individualidades en mi equipo. Lo que ha hecho Bryan. Más de los delanteros que han salido de inicio y de los que han salido luego", ha insistido.

El técnico valenciano ha remarcado que el Granada CF sigue invicto en casa, aunque les hubiera gustado "sumar de tres" porque eso les da "ese salto". Sobre la afición, Paco López ha dicho que una vez más les ha hecho tener más responsabilidad y les duele "no darle la alegría de las victorias". "No se le puede decir nada a esta afición que llena Los Cármenes. Nos ha hecho un recibimiento brutal. Vamos a darle todo hasta el último segundo de cada partido, hasta que nos llegue la fuerza", ha resaltado.

El valenciano ha insistido en que el Granada CF necesita más de jugadores como Puertas, Callejón o Uzuni, especialmente en partidos como este, ya que era lo que les podía dar la victoria. "En un partido tan igualado, hubiésemos querido estar más acertados de tres cuartos de campo hacia adelante", ha indicado. A pesar de todo, Paco López ha dicho que es "innegable" el esfuerzo que sus futbolistas han hecho. "Nos gustaría que estuvieran más acertados en determinados momentos. Hay que restar a veces un poco de responsabilidad porque es lo que no te hace dar tu nivel, la exigencia de estar ahí arriba", ha apuntado.

Alternativas y la mirada puesta en Mendizorroza

El míster del Granada CF ha comentado que ha intentado buscar alternativas durante el partido "para mejorar el juego" y que por supuesto que hay cosas colectivas que podían haber hecho mejor, pero también ha resaltado "muchas cosas buenas" que ha hecho su equipo, que ha logrado que el Eibar no haya generado en la primera parte, "un gran equipo y no era fácil".

Paco López ha lamentado que su equipo no haya ganado "las disputas ni el segundo balón" y que le haya podido más "la presión" tras recibir el gol del Eibar, aunque ha podido empatar en seguida. "Apenas hemos podido ganar ni la primera ni la segunda jugada", ha lamentado un técnico que, cuestionado por la importancia del próximo duelo contra el Alavés, ha dicho que no sabe si será "igual de decisivo" que este. "Vamos a tratar de que el viernes sea nuestro partido, que le demos la vuelta y podamos ganar. Estamos viendo la dificultad para todo el mundo y parece que esto hasta la última jornada va a estar igual de igualado. Tenemos que estar en la pelea hasta la última jornada. El equipo está mentalizado. A pesar del empate, en el vestuario he visto un ambiente de rabia pero en positivo. Es lo que tenemos que sacar de aquí al final porque tenemos que tratar de jugar mejor. Tenemos que exigirnos hacer las cosas mejor", ha finalizado.