Ancelotti: "Tenemos que intentar ganar los seis partidos"

Con un triplete de Karim Benzema, el Real Madrid se impuso a domicilio 4-2 ante el Almería, el delantero francés anotó al 5', 17' y 41', y Rodrygo (48'). La casa blanca plasmó un partido lleno de seguridad y control, ante un Almería que continua peleando para salvarse del descenso.

Con la victoria, los blancos llegan a 68 puntos para seguir metiendo presión al líder del torneo y no dar por muertas sus esperanzas ligueras.

En rueda de prensa, al ser cuestionado sobre si aún hay liga, Ancelotti mencionó: "En fútbol todo puede pasar y tenemos que intentar ganar los seis partidos".

Benzema

"Benzema está bien y lo ha demostrado. En ataque estamos muy bien y somos peligrosos. Cuando estamos bien atrás, el equipo a nivel ofensivo sale muy bien".

Seis goles encajados en dos partidos

"No me preocupa porque conozco muy bien lo que puede hacer este equipo. Es verdad que no me entra en la cabeza que hayamos encajado seis goles, lo que ha pasado es que nos relajamos. Hoy habíamos focalizado el partido en el aspecto defensivo y lo hicimos muy bien en la presión tras pérdida. Cuando nos hicieron el gol yo me enfadé en el vestuario. Y luego otra vez. Es un buen toque de atención y creo que no va a pasar en los próximos partidos".

Camavinga

"Tiene la opción de jugar de lateral o mediocentro. Vamos a ver qué pasa con Modric esta semana. Vamos a preparar bien al equipo".

Protestas de Vinícius

"Es claro que protestando no gana nada, pero es sorprendente que tenga diez amarillas. Ni el mediocentro más 'feo' de LaLiga tiene diez tarjetas. Tiene que mejorar algunas cosas. Esta protesta es amarilla, claro, pero el árbitro es un juez muy focalizado en el partido. Las protestas no pueden afectar el resto del partido, no puede ser que un árbitro no pite porque un jugador proteste".

Dúo Benzema y Vini

Al ser cuestionado sobre si el dúo de ataque quiere jugar todos los partidos, su entrenador explicó: "No, todos están listos para jugar y para no jugar. Daré descanso el martes a los jugadores que estén cansados".

BBC y este tridente, ¿se parecen?

"Es una buena pregunta. Se parecen en la efectividad y en la calidad, con distintas características de los jugadores. Distinto trío, pero son muy buenos los dos. El trío de 2014 es muy peligroso y el trío de ahora también es muy peligroso".

La ausencia de regateadores en el mundo actual

Tras el regate de Rodrygo, al entrenador italiano se le preguntó sobre su visión respecto a estas jugadas en la actualidad: "El fútbol en los últimos tiempos ha estado muy ligado a la posesión y al toque rápido, pero a veces no es obligatorio. Hay posiciones en el campo que no necesitan jugar a dos toques. Se puede correr con el balón y no pasa nada".

El Real Madrid se enfrentará a la Real Sociedad en la jornada 33 de la competencia local, para luego pelear por el título de la Copa del Rey ante Osasuna, en una semana.