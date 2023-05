Xavi: "Osasuna es un equipo que compite de maravilla y nos puede poner muchos problemas"

El lunes 1 de mayo a las 13h Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna, correspondiente a la jornada número 33 de LaLiga Santander. El azulgrana ha hecho referencia al estado actual del equipo y también ha comentado la situación de su rival, que el sábado disputará la final de la Copa del Rey.

Regularidad

Xavi ha dicho que piensa: "Es un buen momento para lograr la regularidad". Tras un mes de abril con tres tropiezos (ante Girona, Getafe y Rayo Vallecano), el de Terrassa sabe que no se les puede escapar esta liga en el último sprint: "Nos tenemos que enfocar en nosotros y ser más constantes. Tenemos que tener continuidad".

Relacionado con esto, también ha dado respuesta a cuándo quiere que se gane el título liguero: "Me hace mucha ilusión, lo necesitamos. Cuanto antes mejor, y si es en Cornellà... no podemos escoger. Se tiene que ganar, independientemente de dónde sea. Nos centramos en lo que controlamos nosotros".

Joyas de La Masía

Contra el Real Betis, Xavi hizo entrar al campo a Lamine Yamal, un joven de 15 años que se ha convertido en el jugador con menos edad en debutar con el primer equipo del FC Barcelona. Cree: "Es una persona tranquila, inteligente, no pierde pelotas, se asocia bien, es alegre, positiva...no creo que tenga problemas para gestionar las cosas" y ha añadido: "Tiene la cabeza bien amueblada".

También ha declarado que los chicos que suben ahora de categorías inferiores suelen tener debuts más brillantes que los de su época como jugador: "Las nuevas generaciones tienen más desparpajo. Yo estaba más cohibido, con más miedo. Los jóvenes de ahora, no".

Abde y Osasuna

Uno de los jugadores que el FC Barcelona tiene cedidos es Abdessamad Ezzalzouli, más conocido como Abde. El joven ha tenido una notable temporada con Osasuna, pero el club aún no ha decidido nada sobre su vuelta. Xavi ha elogiado su rendimiento en Pamplona: "Ha ido a un equipo muy bueno para madurar. Ha marcado diferencias en muchos partidos. Le veo un talento muy grande para triunfar en el Barça, dependerá de su mentalidad. Condiciones, tiene".

Además, ha comentado: "No sabe qué hará Arrasate con la final de la Copa del Rey cerca". El entrenador catalán entiende que querrán dar lo mejor de sí en los dos encuentros que tendrán que disputar esta semana: "La tendrán en mente, es su partido más importante de su historia. Pero también querrán competir bien aquí. Y es un equipo que compite de maravilla y nos puede poner muchos problemas".

Habilidad defensiva

Xavi también ha tenido la oportunidad de destacar la buena praxis en defensa de esta temporada en LaLiga Santander. Sobre Ter Stegen, ha dicho: "No me extraña que no la haya conseguido (el trofeo Zamora), ya que somos un equipo ofensivo y tomamos muchos riesgos. Me alegraré mucho por él si lo consigue". También ha destacado su mérito: "En un equipo como el Barça que se expone a nivel defensivo y la línea es alta, hemos estado espectacular en defensa."

Se ha referido también a Christensen, una de sus apuestas personales: "Es uno de los mejores fichajes de los últimos años. Extraordinario. Cómo filtra balones, cómo defiende... podría ser un centrocampista jugando atrás".