Nacho: "No hemos estado a la altura en esta liga"

El Real Madrid visitaba el Reale Arena con bastantes ausencias y con la final de la Copa del Rey del sábado en el horizonte, pero con la intención de conseguir los tres puntos contra un gran rival como la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Sin embargo, los madridistas, que ya no se juegan mucho en la competición, rotaron varios jugadores y no salieron al campo del todo concentrados, mientras que los txuri urdines se encuentran en la pelea por entrar en la siguiente edición de la UEFA Champions League y fueron a por todas desde el comienzo. Esto se reflejó en el resultado, y es que los locales vencieron por 2-0 con goles de Kubo y Barrenetxea, que doblegaron a un conjunto blanco que apenas creó peligro en el encuentro en la meta de Remiro.

Tras la derrota de los merengues, el encargado de atender a Movistar LaLiga fue Nacho. El madrileño fue bastante autocrítico y aseguró que el equipo no había actuado como se debía durante todo el año en la competición doméstica.

Concentración en defensa

El zaguero habló de las desconexiones que llevan ocurriendo en defensa las últimas semanas y aseguró que debían acabar para este tramo final de la temporada en el que el conjunto de Ancelotti se juega dos títulos: "Hemos tenido errores defensivos, los llevamos teniendo durante varios partidos, sobre todo en LaLiga y al final en un campo como este que te aprieta mucho y con uno menos es muy complicado".

Dejadez en LaLiga

El madridista también fue crítico con el equipo, comentando que no habían dado la talla durante todas las jornadas y que así era imposible hacerse con el título: "Nosotros siempre salimos a ganar, pero lógicamente en los últimos partidos de liga, sobre todo fuera de casa, creo que no estamos mostrando el nivel que debemos para una competición como LaLiga. Lo hemos visto hoy, no poniendo toda la intensidad te gana cualquier equipo. Es una liga muy difícil y creo que no hemos estado a la altura".