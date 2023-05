Solo piensan en la Copa

Ayer se disputó el encuentro correspondiente a la jornada 33 de La Liga Santander en el Reale Arena que enfrentó a Real Sociedad y Real Madrid, y que dejó como equipo victorioso a los de casa, con un marcador que al finalizar el encuentro marcaba 2-0 ya que valieron los goles de Kubo, tras un error de Militao, y de Barretnetxea, después de una jugada individual del vasco.

Se acabó la liga

El Real Madrid suma su segunda derrota consecutiva, y es que el partido en Donosti se suma al ya perdido el pasado fin de semana en Girona, donde un Taty Castellanos descomunal hizo perder a los blancos tres puntos más.

Con estas dos derrotas los de Carlo Ancelotti se quedan más lejos de lo que ya estaban del liderato de la competición doméstica, y están a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid esta noche para confirmar que, si ganan los indios, se quedarían en el tercer puesto y los del "Cholo" los adelantarían en la clasificación.

El árbitro expulsa a Carvajal

La vista puesta en la Copa

Esta mala racha del conjunto de Chamartín se debe también, en parte, a que desde hace ya unas semanas, con la liga tan complicada de ganar, el equipo solo pensase en las competiciones que si que tienen posibilidades de ganarlas, y donde siguen vivos, la Champions League y la Copa del Rey.

Esta última semana, con las últimas dos derrotas consecutivas fuera de casa, no se hablaba de otra cosa que no fuera que los jugadores ya estaban pensando en la final que tiene que disputarse el sábado. Eso, como era de esperar, no ha sentado bien a parte de la afición madridista, y es que, aunque no haya posibilidades reales de llegar a ganar la competición liguera, el Real Madrid siempre está obligado a ganar, sea donde sea y sea contra quien sea.

Así también lo reflejo uno de los capitanes del conjunto blanco al acabar el partido ayer, Nacho Fernández con sus declaraciones en el post partido: " No podemos seguir jugando así". " No estamos mostrando el nivel que debemos para una competición como es la liga".

El futuro en el club

La plantilla, el club, el cuerpo técnico y la afición solo piensan ya en lo que viene por delante, y es que en apenas dos semanas se jugarán los dos títulos que pueden ganar esta temporada.

Nada será fácil para el equipo en estos partidos, lo que si es cierto es que la cara del Madrid cambia cuando llegan las competiciones en las que más posibilidades tienen de ganar, por lo tanto, veremos que le depara el futuro y si finalmente pueden hacerse con algún título.