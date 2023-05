Loïc Badé: "Sentimos que podemos hacer grandes cosas en Europa"

Que Loïc Badé ha sido la mejor apuesta de la dirección deportiva del Sevilla FC esta temporada (contando verano e invierno), es algo innegable. De hecho, su continuidad en el conjunto sevillista está casi garantizada, pues dicha dirección deportiva casi ni se cuestionará si debe o no ejercer la opción de compra por el defensa (12 millones de euros), ya que su nivel sobre el césped ha sido excelso.

El francés cayó de pie en la ciudad hispalense y comanda la zaga del equipo desde que llegó. El pasado martes le "tocó" tener, por primera vez, una charla con Roberto Arrocha, presentador y director del programa 'A balón parado', espacio en los medios digitales del club.

Loïc Badé el día de su presentación oficial. Fuente: Getty Images

Y no lo hace en el mejor momento, puesto que el día anterior llegó la primera derrota de la 'era Mendilibar' y habían vuelto, en pequeña medida, pero habían vuelto, las dudas en el barrio de Nervión.

Momento actual

"Estoy muy bien, ahora hay que ganar. Fue un partido complicado (el del Girona), hay que trabajar porque tenemos otro partido el jueves y es muy importante. Hay que descansar, pero hay que trabajar. Así es el fútbol, hay muchos partidos pero somos profesionales, hay que saber cómo hacerlo".

Tras la llegada de 'Mendi': "Trabajamos muy bien diferentes cosas, ha hecho mucho bien por el grupo".

Europa League

"Lo del Manchester fue increíble. (Su gol) Lo he visto muchas veces, es mi mejor gol. Se sienten muchas cosas. No sé qué decir".

Y sobre la eliminatoria ante la Juventus: "En el grupo hay muchos jugadores con experiencia en la Europa League. Hay tranquilidad y trabajamos mucho. Sabemos que podemos hacer grandes cosas".

Loïc Badé habló sobre los jugadores con experiencia que tiene la plantilla. Fuente: Getty Images

Su 'anormal' y difícil temporada

"Tres clubes en un año es duro, así es el fútbol. A veces está bien y a veces es difícil. En Francia decimos que es un mal por un bien. Si hubiera jugado en Nottingham, no estaría aquí. Como no he jugado, puedo estar aquí".

Gestión de su fichaje

"Monchi ya me conocía, habló con mi agente y quería que viniera. Hablé con él y me sentí muy bien. Toda la gente sabe que el Sevilla es un gran club, por eso quería venir aquí".

Adaptación a todo nuevo

"He tenido una buena adaptación. Hay muchas personas que hablan francés en el vestuario. He aprendido español en el colegio. Con Tanguy (Nianzou) y Pape (Gueye) doy clases después de los entrenamientos. Trabajamos para hablar muy bien".