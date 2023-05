Sevilla FC - RCD Espanyol: puntuaciones del Sevilla FC en la jornada 33 de LaLiga Santander

El Sevilla FC volvió a sacar la casta y el coraje para obtener mucho más que tres puntos. La victoria de hoy, además de sellar ya casi de manera definitiva su permanencia, aúpa a los jugadores hispalenses de cara a la eliminatoria ante la Juventus de Turín y el tramo final de campaña.

El partido fue, en general, malo por parte de los locales. Salió el 'equipo B', pensando precisamente en el partido de Europa League ante la Juve, y la apuesta le pudo salir muy cara.

Criterios de puntuación

0-3: muy mal; 4: mal; 5: regular; 6: bien; 7-8: bastante bien; 9: muy bien; 10: excelente

Dmitrović

2 | Nulo. El meta serbio no tuvo el día. Todo lo que le tiraron acabó dentro de la portería (a excepción de dos tiros blandos centrados). Además, muy inquieto y transmitiendo demasiada inseguridad cuando tenía el balón en su dominio. Ha parecido un portero ideal para Sampaoli.

Jesús Navas

6 | Incansable. Hay cosas seguras en esta vida: los impuestos, la muerte y ver a Jesús Navas correteando por la banda derecha del Sánchez-Pizjuán. De arriba a abajo y de abajo a arriba. No paró de correr. Centros, que algunos se envenenaban e incluso chutes. A sus 37 años, continúa siendo imprescindible.

Gudelj

8 | Líder. El serbio no se está ganando a pulso su renovación, la está bordando. Serio, contundente y bombero de Rekik. En la línea de toda la temporada. Soberbio en la segunda parte cortando todo lo que podía convertirse en contraataque del Espanyol.

Nemanja Gudelj. Fuente: @SevillaFC

Rekik

2 | 'Out'. Fuera. Así está el neerlandés, fuera de todo. No se ha enterado de qué va la película. Hoy volvió a ejercer de central, no en la banda, pero su rendimiento fue pésimo. Quizás fue error de 'Mendi' ponerlo desde el inicio, pero de todas formas el nivel que mostró fue anticompetitivo e indigno, no de un jugador del Sevilla FC, sino de un jugador de Primera División.

Álex Telles

1 | 'Fuera'. Otro como Rekik. Sus despistes son demasiado recurrentes y transcendentes. Que no tirara la pelota fuera con Suso en el suelo (que, curiosamente, esa jugada terminó en el primer gol de los catalanes) denota lo poco metido que está en la película. Mucho lo dejó el técnico de Zaldibar sobre el terreno de juego (45 minutos).

Rakitić

6 | Clave. Le costó meterse en el choque, pero cuando lo hizo, el equipo cogió dos marchas más. Liberó a Gueye e hizo de Fernando, y aunque no tiene ni su físico ni su fuerza, cumplió con creces. Se nota que le pesa y siente el escudo.

Gueye

8 | Corrector. El senegalés arregló su pésima primera mitad provocando un penalti (el del 2-2) y anotando el gol que desataría la locura en Nervión. No es casualidad que su mejora coincidiera con la activación del croata.

Pape Gueye celebrando junto a Acuña el gol de la victoria. Fuente: Getty Images

Suso

5 | Activo. El mejor legado (y casi único) que dejó Sampaoli: la recuperación del gaditano. La pide, propone e inventa. Lo opuesto al Papu. Su lesión es, de largo, la peor noticia que puede haber recibido hoy el Sevilla. Pinta a que no va a pisar Turín, como mínimo.

Bryan Gil

6 | Perseverancia. No se cansa el tío. Recibió un aluvión de críticas tras sus errores el lunes ante el Girona, hoy no era de la partida... hasta que Lamela se encontró con molestias en la espalda en el calentamiento previo. Ahí entró en escena 'el Beatle de Barbate'. Aparte del gol, no paró todo el partido de pedirla, encarar y centrar. "Dando y dando, la gotera va horadando". Se retiró en el 76' con unas molestias, que no parecen que pasará a mayores.

Oliver

5 | Trabajo. Le sacó una clarísima Pacheco nada más comenzó el partido. No participo mucho, pero corrió en gran escala. Estuvo desaparecido la mayor parte del partido. Tras él, había pasado la noche con unas dolencias en las muelas y con fiebre, por lo que el compromiso que ha demostrado el extremeño le vale para aprobar.

Rafa Mir

3 | 'Wanted'. Parece desaparecido el murciano. Casi no remató y lo de tocar la pelota no es lo suyo. Con qué poca competencia se está encontrando En-Nesyri...

Suplentes

Ocampos

7 | Comandante. Entró por obligación tras la lesión de Suso. Completó una hora de partido llena de kilómetros. Compromiso es lo que demuestra cada tres/cuatro días el argentino. Anotó el gol del empate desde los 11 metros.

Acuña

8. Fundamental. No se concibe que, sin el argentino en el campo, el Sevilla sea capaz de ganar un encuentro. Ahora mismo es un pilar que, si se toca, el equipo se derrumba. Al 'Toro', después del Mundial, no se le puede recriminar absolutamente nada.

En-Nesyri

5 | Peleón. No tuvo el día. Pero tuvo presencia en área rival e intimidó a la defensa de tres 'perica'. Aportó todo lo que no hizo Rafa Mir.

Montiel

5 | Cumplidor. Después de un nefasto partido ante el Girona, el argentino cumplió con creces el rato que estuvo en el lateral, dándole aún más profundidad a Jesús Navas.

José Luis Mendilibar

6 | Precavido. Rotó mucho. Quizás demasiado. El vasco es plenamente consciente de las carencias físicas de la plantilla, por lo que tiene que gestionar los minutos de cada uno, sobre todo los más veteranos. La 'unidad B' es un equipo de colegio comparado con el titular. Y de eso no tiene la culpa él, sino Monchi. Mucho valor en lo que está convirtiendo a este equipo. Está bordando los objetivos con los que llegó hace poco más de un mes.