Mendilibar: "La suerte ha caído de nuestro lado"

El Sevilla se ha impuesto contra el Espanyol en un encuentro en el que se adelantaron con el tanto de Bryan Gil, pero el Espanyol le dio la vuelta al marcador tras el tanto de Rekik en propia puerta y Puado. Finalmente Ocampos de penalti y Gueye sobre el tramo final lograron que los tres puntos se quedaran en Nervión. José Luis Mendilibar atendió a los medios de comunicación al finalizar el encuentro.

El técnico del cuadro hispalense valoró la victoria frente al equipo de Cornellá: "Ha sido un partido loco, hemos empezado bien pero ellos han mejorado. A partir del empate han jugado mejor. Nos han creado mucho peligro y hasta el minuto sesenta lo hemos pasado canutas. Nos han levantado el resultado y se han puesto ganando. Hemos llegado al descanso sin saber qué teníamos que hacer. En el descanso hemos intentado mejorar, pero poco a poco, a base de casta, ganas y de la ayuda del público, hemos empatado y marcado el tercero. Aún así hemos sufrido".

"Era un partido difícil por cómo se ha puesto al descanso. Nos ha costado mucho reaccionar, la jugada del penalti nos ha venido muy bien. Ellos se han venido un pelín abajo y hemos crecido nosotros. Hemos creado peligro. Con el tres a dos han tenido remates que han podido ser gol. Podría haber pasado cualquier cosa" También quiso darle la enhorabuena al equipo dirigido por Luis García: "Hay que felicitar al Espanyol por el partido que ha hecho, la suerte ha caído de nuestro lado", señaló el de Zaldívar.

Los jugadores del Espanyol abrazados tras el gol de Rekik

Dos bajas antes del inicio del encuentro, algo inusual

En cuanto las bajas de última hora de Lamela y Fernando en la previa al encuentro frente el Espanyol comentó lo siguiente: "Sabíamos que Coco estaba justito, Bryan tenía que estar preparado. Antes se ha caído Fernando con un dolor de estómago, no ha podido venir al estadio. Esto nunca me ha pasado a pesar de llevar 30 años entrenando". Además apuntó que "Suso ha notado algo. Lo bueno de Suso es que lo nota, te lo dice y lo retiras. Bryan es una carga, no va a tener ningún problema con el descanso para recuperar". "Hay que aprovechar esta semana para recuperar a la gente", acabó.