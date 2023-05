El Athletic entra en el "Endgame"

"Los Leones" vuelven a "pinchar" en casa frente a un Betis muy sólido (0-1). Tras la derrota de este jueves, los bilbaínos se alejan de los puestos europeos, mientras que los béticos se consolidan como equipo ganador.

El ya pasado 5 de mayo el Athletic Club acogió al Real Betis en San Mamés para disputar la jornada 33 de LaLiga. Esta batalla en "La Catedral" fue la típica guerra que se suele ver a final de temporada para decidir que equipos llegan a Europa, por lo que conseguir los tres puntos era una misión vital.

Los aficionados estaban ansiosos por ver a su equipo y las afueras de San Mamés estaban repletas de zurigorris con camisetas rojiblancas, aunque también se podía vislumbrar alguna elástica bética.

La felicidad que tenían los fanáticos locales se fue en un instante, ya que a tan solo seis minutos de comenzar la primera mitad, los béticos clavaron su bandera en "la catedral" con un gol de Willian José que entró rozando el poste derecho de Unai Simón. El marcador de San Mamés ya daba el 0-1 que sería el resultado definitivo.

Los jugadores del Betis celebrando el tanto | Fuente: Getty Images

El partido se empezaba a caldear y el colegiado decidió advertir al "txingurri" en el minuto doce. En este momento la grada comenzó a pitar al árbitro, algo que sería recurrente a lo largo del encuentro.

El Betis estuvo a punto de abultar el marcador en dos ocasiones, en el 19' con un disparo de Ayoze que se fue lejos, y en el 40' gracias a un centro que remató Paul, pero que impactó en el palo.

En el 41' llegó la polémica cuando pitó penalti a favor de los locales por una mano de Miranda. Cuando la grada ya estaba celebrando la pena máxima, el árbitro fue a comprobar si era mano. Tras revisarlo, y para el enfado de los athleticzales, el colegiado aseguró que el contacto fue con la espalda y que no había penalti.

Yuri y Canales disputando la pelota | Fuente: Getty Images

La primera amonestación del partido llegó para el conjunto verdiblanco por una falta de Ayoze en el 43'.

Segunda mitad

Nada más comenzar los segundos 45 minutos, en el 49', llego la primera amarilla para el conjunto local, ya que De Marcos derribó a William José para evitar una jugada peligrosa. Minutos más tarde, en el 56', el colegiado le mostró la primera tarjeta a Pezzela, porque evitó un uno contra uno de Guruzeta frente a Claudio Bravo.

A partir de este momento el guardameta visitante comenzó a "perder tiempo", lo cual enfadó claramente a la grada local, que no paró de abuchearle, pitarle e incluso arrojarle bolas de papel de aluminio en lo que quedaba de partido.

El árbitro hablando con Claudio Bravo | Fuente: Getty Images

Si quería arreglar el resultado, Ernesto Valverde se tenía que sacar los ases de la manga. En el 58' realizó un doble cambio, salieron Guruzeta y Dani García para darle paso a Ander Herrera y a Raúl García. Siguiendo esto, minutos más tarde, ya llegado el 65', "el ingeniero" mandó al terreno de juego a Rodri para darle descanso a William Carvalho. Lo mismo hizo "el txingurri", quitando a Nico Williams y metiendo a Berenguer.

En el 69' llegó la jugada que paró el corazón a las 43.116 personas que estaban disfrutando de la contienda. El balón llegó a los pies de Oihan Sancet. El mediapunta navarro armó el disparo desde la frontal del área, un chut que dejó helado hasta al mismísimo Bravo, que lo único que pudo haber fue mirar a la pelota. Al llegar a la portería, cuando ya los aficionados bilbaínos estaban cantando el gol, el tiro impactó contra el travesaño, ahogando así las ilusiones de "los leones".

Sancet lamentándose | Fuente: Getty Images

Llegado el 75', Pellegrini decidió quitar a Ayoze y a Willian José para introducir a Borja Iglesias y a Luiz Henrique. Más tarde, en el 81', ambos técnicos realizaron sus últimos cambios; del lado de los locales Adu Ares y Ander Capa por Vesga y De Marcos, y del de los visitantes Abner Vinicius por Guardado, que fue amonestado con una amarilla por tardar demasiado en salir del terreno de juego. Con esto se agotaron las ventanas de cambios y Joaquín no pudo salir, con lo cual no podrá superar el récord de más partidos jugados en la liga.

Tras todo el tiempo perdido, Ortiz Arias decidió añadir seis minutos más al tiempo reglamentario.

Ya al borde del final del partido, Vivian derribó a Borja Iglesias, pero el colegiado dijo que no había sido nada. No obstante, tras unos segundos de incertidumbre, decidió cerciorarse y fue a revisar la jugada al VAR. Una vez vista en la pantalla, volvió al terreno de juego y no solo señaló falta, sino que le mostró la roja directa al defensa.

El público empezó a marcharse de San Mamés y minutos más tarde el árbitro pitó el final del encuentro, dándole esperanza a los sevillanos y quitándosela a los bilbaínos. Si "los leones" quieren llegar a los puestos de Europa, necesitarán prácticamente un milagro, o dicho de otra manera, el Athletic está en el "Endgame".

Ficha Técnica

Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Dani Vivian, Paredes, Yuri Berchiche, Iñaki Williams, Dani García, Oihan Sancet, Mikel Vesga, Nico Williams y Gorka Guruzeta.

Real Betis: Claudio Bravo, Miranda, Paul, Pezzela, Sabaly, Sergio Canales, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado, Ayoze y Willian José.

Goles: Willian José (6')

Amonestaciones: Ayoze (43'), De Marcos (49'), Pezzela (56'), Guardado (82') y Dani Vivian (90+3, roja directa)

Árbitro: Ortiz Arias

Estadio: San Mamés