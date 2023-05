San Roque - Recreativo Granada: ganar para asegurar el playoff

El Recreativo Granada de Juan Antonio Milla logró un triunfo muy importante el pasado domingo frente al Yeclano que le da aire en la lucha por el playoff de ascenso a Primera RFEF. Los goles de Martín Solar y Julito hicieron que los tres puntos se quedasen en casa ante un rival directo en la lucha por los puestos privilegiados. A pesar de gozar de muy buenas ocasiones, los nazaríes no abrieron el marcador hasta el final de la primera parte y desde los once metros. El encargado del lanzamiento fue el capitán Martín Solar, que aprovechó la pena máxima que provocó el intratable Samu Omorodion,. Con este resultado se fueron al descanso y ya en la segunda mitad, los futbolistas de Milla buscaban más y tras una muy buena jugada colectiva, llegó el segundo y definitivo tanto por mediación de Julito. El Recreativo Granada se quedó a tres puntos más el golaverage de salir de los puestos de ascenso a falta de seis puntos por jugar, lo que supondría que una victoria este fin de semana en su visita al San Roque le haría jugar la liguilla de ascenso.

Una final para el San Roque

No será un partido nada sencillo ya que el San Roque no puede dejar los tres puntos si quiere tener opciones de meterse en playoff, ya que se encuentra a cuatro puntos de dichos puestos. Viene tras una victoria importante ante El Ejido por un total de tres goles a cero y no puede perder la racha de cara a la última jornada. El San Roque se lo juega toda ante su afición y se espera un gran ambiente para poder frenar a los rojiblancos.

Samu regresa tras su debut con la selección

El delantero Samu Omorodion, el cual está firmando una muy buena temporada que le ha hecho ganarse la renovación, ha podido debutar esta semana con la selección española sub19. Debutó en la segunda parte ante Mauritania sub-20 en un partido en el que la la selección española iba ganando 2-0. Samu consiguió debutar con gol para dejar un total de un 4-0 en el marcador. El ariete regresa a la disciplina del Recreativo Granada para ayudar al equipo en este importante partido contra el San Roque.

Milla asegura que necesitan "un último empujón"

El entrenador del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, ha comentado en unas declaraciones previas al partido contra el San Roque de Lepe, difundidas por el club, que llegan “en un buen momento”, algo que a principio de año “era un sueño”. “Quedan dos partidos y está todo en un pañuelo. Necesitamos un último empujón”, ha señalado Milla.

El técnico del filial del Granada CF ha indicado que llegar en un buen momento hace que su equipo lo vea todo “de mejor manera, pero sabiendo que va a ser muy complicado”. Milla ha indicado que el San Roque es un rival que se lo va a mostrar y que ha tenido “una dinámica parecida” a la de su equipo. “En la primera vuelta estábamos los dos coqueteando con los puestos de abajo y ha hecho una gran segunda vuelta, es uno de los mejores equipos de la categoría y a consecuencia de ello todavía tiene opciones de meterse en playoff y no lo vamos a tener fácil”, ha valorado.

El alboloteño ha comentado que el Recreativo Granada tiene “la primera oportunidad” este domingo de asegurarse entrar en el playoff, pero que saben que será “un partido de mucha exigencia”. El equipo estará arropado por algunos aficionados en la grada y Milla se ha mostrado “encantado” por ello y espera “brindarles la mejor de las versiones”.

Posibles alineaciones

San Roque: Robador, Beckend, Rueda, Antonio López, Robles, Marrufo, Rydstrand, Jacobo, Camacho, Sergio García y Santiesteban.

Recreativo Granada,: Adri López, Diego, Bosh, Cova, Eu, Youness, Martín Solar, Julito, Pérez, da Costa y Samu.