Las dudas de Ancelotti para el XI de la final

El Real Madrid se juega mucho contra Osasuna en la final de Copa del Rey que se disputará este sábado en el Estadio de La Cartuja en Sevilla. Uno de los que más tiene en juego es Ancelotti, cuyo futuro puede depender de los resultados que se obtengan de aquí al término de la temporada, incluido este contra los navarros.

La alineación inicial es una de las dudas que puede tener el italiano de cara al encuentro, ya que todos los jugadores del primer equipo han entrado en la lista de convocados y en principio, estarán disponibles para el choque contra los rojillos.

Los fijos

Hay algunos puestos que parecen tener un dueño claro para la final, como es el caso de la portería, en la que Courtois es un fijo, y más en encuentros de esta trascendencia. En la línea defensiva, Militao y Carvajal serán titulares y en el medio Kroos también es intocable. La delantera es la parte del XI que más clara está, y es que Vinicius Jr, Rodrygo y Benzema serán de la partida, como viene siendo normal en este último tramo de la temporada en el que el ex del Santos se ha asentado por fin como titular indiscutible en el conjunto madridista.

Las dudas

Son siete los seguros en el esquema inicial del técnico merengue, pero todavía quedan cuatro puestos en los que las opciones son variadas.

Una de las dudas es quién será el acompañante de Militao en el centro de la zaga. Las opciones son Rüdiger y Alaba, los dos centrales junto con el brasileño en los que más confía Ancelotti. Parece que el preparador blanco seguirá una línea continuista y apostará por el austríaco, siendo fiel a lo que ya le funcionó el pasado año. La otra incógnita es el lateral izquierdo. Con Mendy habiendo llegado muy justo tras su lesión, dos son los candidatos para ocupar el puesto, Nacho, que ya fue importante en partidos como el de Liverpool, o Camavinga, que se ha asentado en el carril zurdo desde la baja de Mendy. Todo hace indicar que el elegido será el francés, que ya ha demostrado solvencia en la posición en partidos de gran exigencia.

Los otros dos huecos corresponden a los centrocampistas que acompañarán a Kroos. En esta parte del campo las opciones son bastante variadas y la elección no es nada fácil. Tchouaméni, Modric, Valverde y Asensio se rifan los dos puestos. Todo hace indicar que el uruguayo, que ha estado descansando en los anteriores compromisos de los madridistas, será de la partida, por lo que queda un hueco disponible. El caso del croata es particular, llega un poco justo tras recuperarse de una lesión y no tiene pinta de que el entrenador italiano vaya a arriesgar con él teniendo en cuenta los partidos que se vienen para el equipo de la capital. Asensio podría salir de inicio, buscando un esquema bastante ofensivo, pero parece que la opción será más conservadora y se apostará por el ex del Mónaco, que ha ido disputando más minutos en los últimos choques.

También existe la posibilidad de que el acompañante de Kroos y Fede Valverde en la sala de máquinas sea Camavinga y que el carril izquierdo lo ocupe Nacho, pero por lo que ha ido mostrando Ancelotti en los demás encuentros, parece complicado.

Son muchas dudas para la gran final, pero habrá que esperar a las horas previas al choque para averiguar a quienes alinea el entrenador madridista.

Posible XI: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Vinicius Jr, Rodrygo y Benzema.