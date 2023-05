Ancelotti: "Cerrar el círculo de todos los títulos posibles en dos años sería muy bonito"

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey contra Osasuna. El técnico italiano ha dicho: "Le dije a Arrasate que sería un partido igualado, competido, contra un rival muy fuerte. Es un partido importantísimo para ellos y debemos estar listos. Será difícil, complicado".

"Si estamos aquí es por el compromiso de muchos, pero solo pueden jugar once"

En cuanto a si ahora es más difícil elaborar el once inicial que a principio de temporada ha explicado: "Siempre es difícil. Si estamos aquí, es por el compromiso de muchos, no sólo once. Asensio y Ceballos, por ejemplo, dieron el empujón para pasar la última ronda. Pero sólo pueden jugar once”.

Sobre si es posible jugar mañana sin pensar en el partido de ida de Champions contra el Manchester City, el entrenador madridista ha afirmado: "Estamos centrados en ganar mañana, que supondría alzar en dos años todo lo que sería posible. Cerrar ese círculo sería muy bonito. Mañana salimos sin pensar en el día después, con toda la energía del mundo para ganar otra competición. Están muy motivados. Preparar estos partidos con esta plantilla es bastante sencillo”.

"Alaba mañana será titular; Modric lo veremos después del entrenamiento"

En cuanto a los lesionados Modric y Alaba ha comentado: "A Alaba lo hemos evaluado y se encuentra muy bien. Entrenó con mucha carga y los datos son excelentes. Mañana no arriesgará, pero en el fútbol nunca puedes estar al 100% seguro de nada. Pero no hay lesión, está totalmente recuperada. Mañana, titular". En cuanto a Modric: "Si el jugador no se siente cómodo, no lo vamos a arriesgar. Si el jugador está bien, va a jugar. Ayer se entrenó muy bien, sin problemas. Hoy lo va a hacer de nuevo y después lo evaluaremos con él. Si está cómodo, va a jugar, eso está claro. Lo vamos a ver después del entrenamiento”.

Tchouameni y Alaba durante el entrenamiento. Vía realmadrid.com

Ancelotti ha sido preguntado por los fallos defensivos que han condenado al Real Madrid en estos últimos partidos y si lo ha hablado con la defensa: "Cuando analizo un partido, habitualmente lo comparto con los jugadores y aunque a veces no puedan estar de acuerdo, en los de los últimos partidos estamos de acuerdo todos. Claro que va a cambiar. Estos son partidos especiales”.

"Celebraremos si ganamos"

El técnico italiano ha hablado sobre si se celebrará la Copa del Rey si se gana y si es suficiente el tiempo de descanso entre partido y partido: "Cuando ganas, celebras, pero luego hay maneras, claro. El Nápoles ha ganado la Serie A tras muchas décadas y entiendo, por ejemplo, su euforia. Lo de nosotros tal vez será diferente, pero celebraremos si ganamos. En este momento en el fútbol tres días de descanso son suficientes sin considerar el viaje, por eso nos quedamos aquí mañana, para dormir las horas justas y recuperar mejor”.

"Mi futuro está claro: mi contrato caduca el 30 de junio de 2024"

Sobre su futuro, Ancelotti ha sido contundente: "Hablar de esto hoy no es correcto, lo que tengo y quiero decir es que tengo un cariño extraordinario todos los días con el presidente y José Ángel y para mí es suficiente. Mi futuro está claro: mi contrato caduca el 30 de junio de 2024, no mañana. Jugar una final da siempre mucha ilusión. Siempre pienso personalmente que puede ser la última. Lo pensé en 2003, y no fue la última, y lo pienso hoy. Pido a los jugadores disfrutar de este momento porque son partidos especiales y lo preparamos con todas las ganas y la ilusión del mundo. Hemos ganado a Cáceres, Villarreal, la prórroga con el Atlético. Llegamos aquí con mérito, a disfrutar de esta previa y a sacar lo mejor mañana para ganar”.