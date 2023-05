Toni Kroos: "No nos afecta ni nos da más motivación"

En esta rueda de prensa no ha pasado desapercibido el título ganado por el Real Madrid el pasado sábado, la Copa del Rey. Es ya el vigésimo título de Toni Kroos en 410 partidos jugados.

"Jugar bien, meter goles y estar bien en defensa"

Las claves para el centrocampista blanco en el partido de mañana son “jugar bien, meter goles y estar bien en la defensa”. El año pasado ya se vieron las caras en Champions los dos equipos, en una eliminatoria muy loca y llena de remontadas del Real Madrid, por eso este año no se sabe lo que puede pasar. En cuanto a la dificultad del partido Toni Kroos comenta: “Hemos jugado muchos partidos de estos, confío en nuestra experiencia”.

“No nos afecta ni nos da más motivación”

Hace un año nadie esperaba que el Real Madrid ganara la Champions y este año desde Inglaterra se da favorito al City, pero al equipo blanco esto no le afecta: “No sé si se puede estar más motivado que el año pasado”, comenta el alemán.

“Se ve que el Manchester City es un equipo de Pep”

Toni Kroos ha podido ser entrenado por Pep Guardiola en su etapa en el Bayern de Munich y sobre él, el jugador comenta que reconoce el juego del Manchester: “Los equipos de Pep siempre juegan su fútbol. Siempre buscan una cosa para mejorar con fichajes como el de Haaland”, añade el alemán.

“Vinícius todavía es muy joven”

El alemán habla también sobre su compañero Vinicius jugador que para él “marca la diferencia”. Es verdad que se mete en discusiones y eso no les beneficia, pero para Kroos “es muy joven y tiene que aprender”: “A veces le provocan y las decisiones arbitrales no ayudan”, añade. Esto se vio en la final de la Copa del Rey y cómo los jugadores del equipo madrileño hablaron con él en el túnel de vestuarios para calmarlo. Aun así, Toni Kroos piensa que merece "más protección" ya que jugadores como él no pueden perderse.

Sobre el calendario tan ajustado que han tenido esta temporada y el poco descanso ha sido claro: “Hay que jugar los partidos como son, no es lo ideal, pero bueno no voy a poner excusas”.

En cuanto a su futuro en el Real Madrid no ha querido confirmar nada al 100 %, pero da tranquilidad: "Todo va por buen camino”.