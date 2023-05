Previa Real Madrid - Manchester City: los blancos intentarán dejar cerrada la eliminatoria para evitar lo del año pasado

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Manchester City con motivo del partido de ida de semifinales de la Champions League. Ambos conjuntos se conocen bien, ya que el año pasado también se enfrentaron en esta eliminatoria, solo que el partido de ida fue en el Emirates Stadium y la vuelta en el templo madridista.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este partido con la moral por las nubes tras conquistar el sábado su 20ª Copa del Rey ante Osasuna. Los blancos volvieron a levantar este trofeo nueve años después en un partido duro, ya que, a pesar de adelantarse en el minuto 2 con un gol de Rodrygo, Osasuna empató y el partido no se cerró hasta el70’, cuando Rodrygo anotó el segundo y definitivo gol. Si bien, los blancos antes de este partido, perdieron contra la Real Sociedad en Liga, lo que provocó que la distancia con respecto al líder, el FC Barcelona, aumentara a 13 puntos.

El Manchester City, por su parte, llega al Santiago Bernabéu tras una racha de cinco victorias consecutivas. Los de Pep Guardiola van primeros en la Premier League, un punto por encima del Arsenal, aunque con un partido menos.

Real Madrid y Manchester City repiten la eliminatoria del año pasado. Los blancos salieron victoriosos y se clasificaron para la final tras lograr una épica remontada. En el partido de ida, salieron con vida de Manchester gracias al 4-3, pero en el partido de vuelta la situación se complicó. En el minuto 78, Mahrez marcó el 5-3. La eliminatoria parecía cerrada, pero al Real Madrid no puede dársele nunca por muerto y en el 90 y 91 los blancos empataron la eliminatoria. Finalmente, Benzema en el 95 anotó el 6-5 definitivo.

En total, ambos equipos se han enfrentado 8 veces en eliminatorias directas en la Champions. La balanza está igualada, ya que en tres ocasiones han ganado los madridistas, otras tres los ‘citizens’ y dos empates.

Declaraciones

Carlo Ancelotti ha hablado ante los medios de comunicación antes del partido contra el Manchester City. En la rueda de prensa ha dicho: “El plan para mañana es hacer un partido completo y sacar lo mejor que tenemos a nivel físico, técnico y motivacional. El partido decisivo será el partido de vuelta. Queremos tomar ventaja mañana”. En cuanto al resultado perfecto para la vuelta ha explicado: “Una pequeña ventaja significa también encontrarse bien en el partido. No sufrir. No es sólo el resultado. Si logras evitar problemas puede ser también una pequeña ventaja”. También le han preguntado por Haaland y cómo se le para: “Tiene una calidad impresionante marcando goles. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar a un equipo que parece imparable. Pero pienso que podemos tener opciones. Podemos ganar”. Sobre cómo llega el Real Madrid: “Al mismo nivel. Es difícil evaluar la condición física. Lo que cuenta es la motivación y la ilusión que tenemos. También el hecho de ganar la Copa del Rey.

Por su parte, Guardiola también ha concedido una rueda de prensa. El técnico del City ha hablado sobre la semifinal del año pasado: “Fue duro, claro que fue duro. Pero la ida fue excepcional y la vuelta, muy buena. No excepcional, pero muy buena. El fútbol es así, no fue suficiente. No estamos aquí para una ‘venganza’. Simplemente estamos para intentar llegar a la final, nada más. Si insistimos, algún día lo conseguiremos. El Madrid sabe exactamente lo que tiene que hacer en esta competición”.

El Real Madrid tiene a todos sus jugadores disponibles, excepto a Ceballos, que se lesionó antes de la final de la Copa del Rey, Mendy, que sigue recuperándose y Militao, sancionado.

Árbitros del partido

El árbitro encargado de dirigir este encuentro es el portugués Artur Dias, en bandas Paulo Soares y Pedro Ribeiro y estará apoyado desde el VAR por Massimiliano Irati y Tiago Marrtins.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la ida de semifinales de Champions League se disputará el martes 9 de mayo a las 21:00h en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro podrá seguirse por Movistar Liga de Campeones.

Real Madrid: Courtois; Camavinga, Alaba, Rüdiger, Carvajal; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Aké; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Grealish y Haaland