Todo se decidirá en Manchester

Eran las nueve de la noche, y el Estadio Santiago Bernabéu acogía otro partido más correspondiente a la ida de la semifinal entre el Real Madrid CF y el Manchester City. Partido importante en el que ambos equipos soñaban con acortar distancias para la vuelta en el Etihad Stadium, en el feudo inglés.

El conjunto merengue y cityzens se volvían a ver las caras en competición europea después de 370 días. Los recuerdos y las sensaciones de aquel 4 de mayo de 2022 no fueron las mismas. El Real Madrid le quitó el sueño europeo a un buen City. La magia de Rodrygo y Thibaut Courtois como héroe bajo los palos llevaron a los blancos a la final de París. Un año después se repite la eliminatoria, pero con una gran diferencia: la presencia de Haaland en las filas cityzens.

El conjunto merengue volvió al Santiago Bernabéu con resaca copera. Menos de 72 horas pasaron desde que Karim Benzema alzó el trofeo del K.O al cielo de Sevilla. Un calendario apretado en el peor momento de la temporada que pasa estragos en los jugadores.

El Manchester City puso pie en la capital con todas las estadísticas a su favor: líderes en la Premier League y sumando 10 partidos conociendo la victoria. Pep Guardiola quería otra presa y qué mejor que su rival fetiche, el Real Madrid.

El City es mucho City

El esférico empezó a rodar en el Santiago Bernabéu por parte del conjunto capitaneado por Gündogan que salió con el hambre de llevarse la victoria. Ambos equipos salieron con las ganas de conseguir un gol tempranero en un gran nivel futbolístico. El Madrid quería la gloria desde el primer minuto, y esta vez lo consiguieron. Hicieron todo lo posible para salir de dulce.

Los primeros minutos en la casa blanca fueron controlados por los 'cityzens'. El Manchester City tocaba y tocaba en terreno rival, pero sin generar demasiadas ocasiones de peligro. Poca verticalidad de los visitantes frente a un Madrid que se plantó de la mejor forma cerrándole todos los huecos posibles en la ofensiva.

A partir de ahí, empezaron las grandes ocasiones del encuentro. Un contraataque del City suponía un susto del Madrid y viceversa. Pasado el minuto 20, Rodri tuvo un grave error en la salida de balón. Regaló el balón a Vinicius. El brasileño puso el centro al segundo palo para Benzema, pero el central del City ganó la batalla.

Muro defensivo y Vinícius goleador

La defensa del Madrid se convirtió en muro. Minuto 27 y las protestas del Manchester City inundaron el Bernabéu. Pedían una falta de Rüdiger sobre Gündogan, con Artur Dias deteniendo posteriormente una acción de contra del Real Madrid. El alemán terminó dolido en el suelo.

Rozando el minuto 40, Vinicius Jr se sacó el disparo de la chistera. El hombre de esta Champions League en el Real Madrid puso la alegría en la afición blanca. Buena salida de Camavinga desde atrás para dar el pase de la gloria al brasileño. Buena asistencia del francés con la que Vinicius sorprendió a todos, nadie se lo esperaba. Se sacó un disparo potente y ajustado al palo izquierdo. La afición merengue se tuvo que frotar los ojos, mientras que el Santiago Bernabéu se convertía en una caldera.

Rodrygo Goes y Vinicius Jr|| Twitter @realmadrid

El descanso llegó a Concha Espina con ventaja para los locales. El Manchester City arrancó el choque en modo dominador y tocando el balón. De Bruyne, Rodri y Haaland, por partida doble, se toparon con un poderoso Thibaut Courtois. Sin embargo, emergió una figura que estuvo de dulce: Vinicius Jr.

Posesión blanca y De Bruyne empata

La segunda parte llegó al Bernabéu con dominio blancos. Pasaban los minutos y el Madrid parecía estar agusto con el esférico. Benzema lo probó, en el 49, tras una imperial jugada grupal de los de Carlo Ancelotti que finalizó el francés con un disparo rozando un zaguero ‘citizens'.

Courtois, Rüdiger y Camavinga recortaron las ofensivas del City. Hasta que en el minuto 66, Kevin De Bruyne puso el 1-1 del encuentro. Marcador definitivo con el que hace reacciones a sus compañeros. Un tanto muy parecido al del CA Osasuna en la final de la Copa del Rey. Lanzó De Bruyne desde fuera del área, rozando el palo izquierdo, superando a Courtois. El belga no pudo hacer nada.

Si en la primera parte el conjunto de Guardiola se quejó en reiteradas ocasiones, en la segunda mitad lo hicieron los blancos. Carlo Ancelotti vio la tarjeta amarilla tras varias protestas por posibles manos de los azules. El míster italiano, inédito por las decisiones arbitrales.

Un Haaland, poco Haaland

Rüdiger se convirtió en la peor pesadilla de Haaland. El delantero noruego apenas olió el balón. El alemán se convirtió en la sombra del noruego. Un partido del ‘9’ con poco toque de esférico. No deleitó en la que podría haber sido su casa. Hasta el último minuto, los de Ancelotti buscaron el gol de la ventaja. No pudo ser posible.

El City no realizó ningún cambio. Primer equipo que no realizó ni un solo cambio en un partido de semifinales de la Copa de Europa desde que lo hizo el Manchester United contra el Milan, el 24 de abril de 2007. Guardiola decidió no mover banquillo, a pesar de tener a jugadores agotados.

Madrid le costó volver a la vida y movimiento de bola tras el gol de Vinicus, pero lo lograron. Ederson le sacó un cabezazo a Benzema, en la segunda acción notable del francés, y un trallazo a Tchouaméni mientras el City firmaba las tablas protegiéndose con la pelota si no pidiendo la hora. El final dejó cierta acidez en el Madrid, pero esto acabará en Mánchester.

Un duelo, un sueño y mucho fútbol que continuará en el Etihad Stadium.