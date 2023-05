Modric: "Hemos merecido más"

Concluido el empate 1-1 entre Real Madrid y Manchester City, en la ida de semifinales de la UEFA Champions League, uno de los primeros futbolistas del equipo español en hablar con la prensa fue Luka Modric, quien comentó su análisis sobre el primer capítulo de este apasionante choque: “Hemos terminado bien el partido, yo me he encontrado bien. Es un resultado abierto y hemos hecho un buen partido. Sabíamos que iban a tener posesión, pero no crearon mucho. Nosotros tuvimos más oportunidades, una pena por ese gol que nos meten. Pero bueno, 1-1, sigue todo abierto y vamos para allá con todo”.

“Sabíamos que ellos tienen la posesión y es difícil presionarles, pero hemos sido pacientes esperando nuestra oportunidad. Ellos no crearon mucho peligro con balón. Nosotros sufrimos, aguantamos y nos hemos ido al descanso con 1-0. Después de este gol mejoramos en presión y con balón. El árbitro antes nos tuvo que pitar un córner y una falta, pero no nos los ha dado. Pero no pasa nada, sigue todo abierto”, continuó el volante croata.

"El resultado sigue siendo positivo"

Sobre los cambios que se vieron en el segundo tiempo, con un Madrid más protagonista en vez de aguardar los contragolpes, Modric confesó que “hemos corregido algunas cosas en el descanso. El míster nos dijo que debíamos tener más el balón y crear más, y es lo que hemos hecho. Sabemos que Camavinga puede entrar en el medio porque se encuentra bien y este movimiento nos ha salido bien. Jugamos mejor y tocábamos más. Creo que hemos merecido más, pero el resultado sigue siendo positivo. Vamos ahí con la misma ilusión, confianza y fe. Podemos ganar”.

Por último, el croata de 37 años comentó sus sensaciones sobre este partido y lo que le espera al Madrid para la vuelta: “No creo que nadie salga reforzado. Es un resultado abierto. Sabíamos que el partido no se terminaba aquí. Era difícil que alguien lograse una ventaja como para que se terminase hoy. Era una eliminatoria 50/50 y sigue así”.