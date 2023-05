Ignasi Miquel: “Si hacemos nuestros deberes, quedaremos entre los dos primeros”

El central del Granada CF, Ignasi Miquel,, ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa al encuentro de este sábado frente al CD Lugo. El futbolista ha confirmado que no recordaba “una Segunda tan igualada en este tramo final” peleando “por los puestos altos”.



Con posibilidades de entrar en ese ascenso directo, el zaguero ha afirmado que ve al Granada “con una gran mentalidad” en estos tres últimos choques del curso, queriendo transmitir “esas buenas sensaciones en el campo”.

”Ha habido muchos enfrentamientos directos. Llega un momento en el que somos conscientes de que tenemos que mirarnos nosotros mismos. Si hacemos nuestros deberes, quedaremos entre los dos primeros. Hay que seguir con la mentalidad de ganar”, ha expresado Ignasi, mostrándose muy optimista.

Cuestionado por la vuelta a la portería de André Ferreira,, el jugador ha dicho que solo tiene “buenas palabras hacia él”. “El nivel del otro día fue tremendo. Si es verdad que Raúl puede tener más presencia, pero tenemos total confianza en André. Lo bueno de tener una plantilla tan competente es que se da esto”, ha verbalizado.

Sobre lo sucedido ante el Alavés, Ignasi ha comentado que le da “seguridad” que el equipo “esté preparado para todo lo que se ponga en contra”, y más sabiendo que la gente tiene “ganas y ambición”.

Sobre su pasado en Lugo, el central lo ha catalogado como “bonito”, ya que en año y medio le sirvió “para dar el salto a Primera”. “Pese a que no se jueguen nada, no van a venir a pasearse. La afición se va a encargar de que no estén cómodos”, ha manifestado.

“Muchas veces no se dan cuenta de lo que genera su apoyo. Notas que están con nosotros. Cuando estás dentro se percibe. Vamos a pelear por algo bonito todos juntos”, ha concluido enviando ese mensaje hacia la hinchada rojiblanca.