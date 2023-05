Atleti y Chelsea, en busca de la fórmula

El mercado invernal supuso una pequeña revolución en el Atlético de Madrid, sobre todo, en el apartado de salidas. A la marcha de Felipe y Matheus Cunha se unió la de un Joao Félix que, vayan ustedes a saber por culpa de quién o de qué, no rendía sobre el césped del Metropolitano.

Ahora, cinco meses después y con la temporada ya agonizando, ha llegado la hora de evaluar la situación general y a lo evidente, que es la mejora superlativa del Atlético de Madrid, se une la mala situación que atraviesa Joao Félix en Londres. El jugador, que según fuentes cercanas al Chelsea, encaja como un guante en el vestuario “blue”, no lo hace tanto en el sistema de juego de Frank Lampard, que presumiblemente se marchará del club a final de temporada. Esta incertidumbre que rodea el banquillo del conjunto londinense contrasta con la opinión del dueño del Chelsea, Todd Bohely, que está enamorado del jugador luso.

En la otra parte de la mesa de negociación, está el Atleti. Por una vez, el conjunto rojiblanco tiene la sartén por el mango y ha dejado las cosas muy claras. No le importa, para nada, que Joao Félix regrese a la disciplina atlética y si alguien lo quiere el precio es 100 millones de

euros. Un precio prohibitivo para un Chelsea que, salvo milagro, no estará en Europa la temporada que viene pero que no renuncia a tener un equipo competitivo en la ajustadísima Premier League.

Por ello, el agua se empieza a mover y el río ya suena. Los primeros nombres en salir a la palestra por parte del equipo inglés han sido Marc Cucurella y Aubameyang. Nombres que van en línea con lo que la parcela deportiva rojiblanca podría buscar en el mercado. Un lateral que pueda actuar de carrilero por la banda izquierda y un delantero que haga competencia a Morata, que parece que seguirá vistiendo la zamarra rojiblanca.

Sin embargo, y pese a la insistencia desde Portugal sobre un posible intercambio de cromos, el Atlético de Madrid sigue todo esto, que ahora mismo parece ser humo, con tranquilidad. Y de momento, con solamente dos escenarios en mente. Dinero por un traspaso o por una nueva cesión o el jugador vuelve a Madrid. La partida de póker está servida.