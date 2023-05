El Getafe B sigue luchando por subir de categoría

El Getafe B pasaba a los PlayOff como terceros en la tabla clasificatoria tras haber abatido al Trival Valderas en el último encuentro disputado de la competición.

El pasado 30 de abril, el cuadro azulón se enfrentaba, en su primer encuentro de esta fase de ascenso, ante el Paracuellos Antamira. El partido finalizaba con las tablas en el luminoso, dos tantos de ambos equipos dejaban todo en manos de la vuelta entre los rivales. El marcador se abrió a favor de los azulones en el minuto seis del encuentro debido a un penalti que chutaba A. Keita, quien estrenaba marcador a favor de su equipo. Ya en el minuto 31 del encuentro el Paracuellos Antamira lograba empatar a uno el encuentro. A. Claverías lograba igualar el encuentro. Tan solo seis minutos después, el Getafe B lograba coger la ventaja de nuevo, gracias al tanto de D. López. Finalmente, antes de finalizar la primera mitad del encuentro, Marcus Anderson lograba poner el 2-2. De esta forma se sentenciaría el encuentro. A pesar de la insistencia de ambos rivales por hacerse con la victoria, ninguno de los equipos lograba anotar otro tanto que le diera a su cuadro la victoria.

En este segundo partido, los rivales no dieron un cambio drástico al luminoso ya que el partido de vuelta se volvió a firmar las tablas. No fue hasta el minuto 41 cuando se estrenaba el luminoso, gracias al tanto de P. Rodríguez, que podría a su equipo por delante en el encuentro. El Getafe B no se rindió y 20 minutos después del comienzo de la segunda mitad del encuentro, A. Keita anotó el gol que volvería a poner el empate en el luminoso. Finalizaba el encuentro marcado el 1-1 en el marcador, gracias a ello, el Getafe B se hacía con una de las plazas para la siguiente fase del PlayOff. El Getafe B lograba pasar la ronda a pesar de los empates ante su rival en esta fase de ascenso, debido a la mejor clasificación con la que finalizaba en LaLiga. Este tercer puesto conseguido gracias a los 54 puntos conseguidos durante la temporada hacía del equipo azulón uno de los semifinalistas del PlayOff.

Getafe B en la celebración del gol en el segundo encuentro de los PlayOff

Próximo encuentro

En la semifinal de estos PlayOff, el Getafe B se vera las caras ante el RSC Internacional, equipo que viene de eliminar al CD Móstoles. En el primer encuentro, el próximo rival del azulón, no las tenía todas consigo y finalizó el encuentro con el 2-1 en contra. Finalmente, en el partido de vuelta el RSC Internacional lograba darle la vuelta al luminoso que traía en contra y logró vencer a su rival por cuatro goles a cero.

La disputa entre el Getafe B y el RSC International tendrá lugar el domingo 14 de mayo a las 11:30 horas de la mañana.

El cuadro dirigido por Emilio Ferreras se encuentra a muy poco de conseguir el objetivo de hacerse con una plaza en la segunda RFEF. Debe seguir luchando y compitiendo por el tan ansiado premio. Los azulones tienen ganas de seguir luchando y conseguir el objetivo, para ello tienen que sacar la garra y lograr abatir a su próximo rival aprovechando que es un encuentro que juegan en casa.