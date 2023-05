Previa Villarreal - Athletic Club: última llamada para embarcar a Europa

Este sábado 13 de mayo el Villarreal acoge al Athletic Club en el Estadio de la Cerámica para disputar la jornada 34 de LaLiga. Los dos conjuntos son rivales directos por puestos europeos y necesitan los tres puntos. El pitido inicial sonará a las 18:30 horas CET.

Situación de ambos equipos

El Athletic viene de una derrota dura (0-1) contra otro de los candidatos por Europa, el Real Betis, además en frente de la afición bilbaína. "Los leones" van octavos en liga con un total de 47 puntos, los mismos que el Girona, último clasificado para estos puestos.

El Villarreal afronta esta jornada con un poco más de optimismos, ya que, pese a empatar 1-1 contra el Valencia en Mestalla, el conjunto va quinto en liga, con un total de 54 puntos.

Antecedentes

De todas las veces que estos dos equipos se han enfrentado, el Athletic se lleva el mayor número de victorias, con 18 veces. El Villarreal ha ganado en 17 ocasiones, y han empatado un total de 16.

Nico Williams disparando a la portería del Villarreal | Fuente: Getty Images

La última vez que disputaron un partido entre ellos, fue el pasado 30 de octubre, en la jornada 12 de LaLiga. El encuentro terminó con resultado a favor de los de Bilbao (1-0), con gol de Iñaki Williams en el 59' gracias a una asistencia de Raúl García. El colegiado mostró tres tarjetas amarillas, al propio Raúl Garcia, a Alberto Moreno y a Mikel Vesga.

Árbitros

El encargado de poner orden en el encuentro será Del Cerro Grande. La última vez que este colegiado arbitró a uno de estos dos equipos fue al Athletic, en la semifinal de la Copa del Rey frente a Osasuna, encuentro que acabó en empate y eliminación de "los leones". El colegiado proporciona casi cuatro cartulinas amarillas cada partido, y un promedio de 0,13 rojas.

Del Cerro Grande mostrándole la roja a un jugador del Betis | Fuente: Getty Images

El árbitro VAR será Estrada Fernández. Los dos asistentes serán Guadalupe Porras y Gonzalo García. Finalmente, el puesto del 4º árbitro lo ocupará David Cambronero.

Jugadores Clave

Actualmente, es imposible no hablar del Athletic Club sin mencionar a Oihan Sancet. El mediapunta "zurigorri" está siendo uno de los mejores jugadores del conjunto bilbaíno en la última temporada, gracias a su juego y goles están donde están. Y no se puede dejar en el tintero a "la dupla Williams". Los dos hermanos, Iñaki Williams y Nico Williams, están siendo determinantes de cara a portería, siendo los que más peligro ocasionan. Pero en el fútbol no es todo ataque, también hay que mirar la defensa. En la zaga el más relevante es Yeray, aunque no estará disponible para este encuentro, ya que padece de una lesión. Finalmente, mencionar al encargado de proteger los tres palos, Unai Simón. Pero por desgracia para los seguidores bilbaínos, Yeray no es la única baja para el encuentro. Otros jugadores como Íñigo Martinez o Dani Vivian no podrán viajar hacia Villarreal, mientras que el capitán, Iker Muniain, es duda sobre si jugará o no.

En cuanto al Villarreal, la delantera está bien servida con jugadores como Chukwueze, Jackson, Yeremy Pino o Gerard Moreno. Tampoco van cortos en el medio campo, ya que tienen en sus filas a nada más y nada menos que a Dani Parejo. Finalmente, en la parte final del campo tienen a dos leyendas del fútbol español, como son el capitán del equipo, Raúl Albiol, y en la portería Pepe Reina. El conjunto de la elástica amarilla no contará en sus filas a jugadores valiosos. Los más importantes son el "comandante" José Luis Morales y Giovani Lo Celso.

Declaraciones previas

Ernesto Valverde pasó por rueda de prensa antes de viajar a Villarreal. Se veía a un Valverde confiado y relajado, pero al tanto de la situación peliaguda de su equipo, que comentó: "No estoy muy preocupado por calificar rivales, si son más o menos directos. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en los que están al lado, que son el Girona y el Rayo. Los de arriba se nos han ido a cinco puntos o más".

Con la cantidad de bajas que hay para el partido, es de extrañar que no haya llamado a nadie del filial, por eso el técnico comentó: "Pienso que puedo solucionarlo con lo que tengo en el equipo. Si pensase que podía solventarlo con alguien del filial claro que lo haría".

Ernesto Valverde en el campo de fútbol | Fuente: Getty Images

El técnico local también pasó por posiciones de prensa. El entrenador elogió al Athletic y comentó: "Juegan bien al fútbol y cuentan con jugadores que pueden crear muchas amenazas".

El cántabro también comparó el anterior partido contra el conjunto bilbaíno y explicó: "Hay mucha diferencia de aquel partido a este. En su momento, los primeros 30 minutos me gustaron, pero después influyeron muchas circunstancias para que cayéramos en la segunda parte. El equipo ahora tiene las cosas más claras y los jugadores se sienten más cómodos".

Setién mirando al suelo | Fuente: Getty Images

Convocatorias

Los jugadores elegidos por "el txingurri" son:

Unai Simón, Agirrezabala, Yeray, Vesga, Berenguer, Oihan Sancet, Iñaki Williams, Muniain, Nico Williams, Guruzeta, Dani García, Lekue, Yuri Berchiche, De Marcos, Zarraga, Ander Capa, Raúl García, Ander Herrera, Balenziaga, Adu Ares, Unai Gómez y Paredes.

Convocatoria del Athletic Club Jornada 34 | Fuente: athletic-club.eus

Todavía se desconoce quienes son los convocados por Setién.

Posibles Onces

Lo más probable es que "los leones" jueguen con un 4-2-3-1. En la portería estaría Unai Simón, mientras que por delante de el, en las bandas Óscar de Marcos y Yuri Berchiche y en el medio Paredes y Balenziaga. en la línea de dos estarían Dani García y Mikel Vesga. Por las bandas los hermanos Williams; Nico Williams e Iñaki Williams, mientras que entre los dos, de mediapunta, Oihan Sancet. Finalmente, el delantero sería Gorka Guruzeta.

El "submarino amarillo" tendrá la forma de un clásico 4-3-3. Como no podría ser de otra manera, en la portería estaría Pepe Reina. En la zaga Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Pedraza. La pelota por el medio campo la moverían Capoue, Dani Parejo y Álex Baena. Finalmente, los encargados de encarar a puerta serían Chukwueze, Jackson, Yeremy Pino o Gerard Moreno.