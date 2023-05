Paco López: "Tenemos que intentar ser el equipo fiable que hemos sido en casa muchos partidos"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido ante los medios de comunicación en la tarde de este viernes en la previa al choque ante el CD Lugo que se celebrará en el Nuevo Los Cármenes este sábado, a las 18:30 horas. El técnico ha hablado sobre la disponibilidad de la plantilla y ha descartado a Raúl por "el golpe en las costillas", aunque la propia evolución irá marcando los tiempos. Asimismo, Ricard ha entrenado "con normalidad" durante toda la semana, por lo que "está para salir de inicio".

Sin embargo, ha comentado que dentro del grupo hay "gente que no ha podido entrenar durante la semana". "Trataremos de encontrar los que mejor estén dado la cantidad de factores y el once de inicio. Jugamos tantas cosas que los pequeñísimos detalles vamos a tratar de cuidarlos", ha sentenciado.

Con el foco puesto en conseguir los tres puntos, Paco López ha verbalizado que el ser ellos mismos puede ser un factor clave dentro del duelo. "El objetivo es terminar con victoria y que nos dé la posición de liderato, pese a que los demás equipos se midan entre ellos. Vamos a respetar a los rivales, venga quien venga. Da igual la clasificación y pueden surgir muchas cosas en fútbol. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo. Tenemos que intentar ser el equipo fiable que hemos sido en casa durante muchos partidos", ha continuado.

Sobre el sistema de partida, dado que hubo variaciones en el anterior encuentro frente el Deportivo Alavés, el míster del equipo nazarí no le ha dado mucha importancia: "Hemos utilizado diferentes estructuras. Cada partido es diferente. Le daremos una vuelta. Hemos trabajado diferentes formas de jugar. Lo más importante es el desarrollo con el que se juegue. Da lo mismo los nombres".

Un equipo que puede dar mucha guerra

Respecto al rival, Paco López ha argumentado que esperan a un equipo "que no vaya a presionar muy alto". "Les espero que hagan daño en transiciones, con jugadores rápidos como Avilés o Baena. Son jugadores de un perfil similar que explotan bien los espacios. Hay que intentar finalizar las máximas jugadas posibles. Hay que estar atentos en las vigilancias. Tienen jugadores que van muy bien a balón parado", ha afirmado.

Dado que restan tres jornadas para finalizar la temporada, demasiados factores influyen dentro de los equipos. Para el entrenador del equipo rojiblanco "las emociones juegan un papel importantísimo". "Tratamos de trabajar absolutamente todo. He insistido en que tenemos jugadores con experiencias y situaciones similares y creo que ese factor no nos va a afectar mucho", ha señalado.

Donde sí tuvo un cambio en su postura fue respecto a los árbitros. "Se ha comentado sobre la decisión que pasó en Vitoria con la expulsión de Sergio Ruiz. Jugar con diez durante tantos minutos, con un equipo como el Alavés y en su campo... Hemos escuchado compañeros de profesión que se quejan sobre este tema, y teniendo nosotros una ciudad detrás, no solo luchamos contra un equipo. No vamos a callarnos. Más que todo por ser fieles a los sentimientos y la gente de un ciudad entera. El entrenador del Sporting se quejó de los árbitros en el choque anterior al nuestro, el entrenador del Zaragoza también se quejó del partido anterior, vamos contra el Eibar a jugar aquí e igual. Así ha sido de forma continúa durante los últimos partidos. Solo lo he hecho después del partido de Huesca, y nunca más. Llega un momento donde lo que hay que hacer es respetar al estamento arbitral, pero no vamos a ser los tontos de todo esto", ha concluido.