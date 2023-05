De vuelta a EEUU con Clásico incluido

Las pretemporadas del Madrid tienen ya un lugar fijo: Estados Unidos. El Real Madrid regresa este verano a territorio americano para disputar la Soccer Champions Tour 2023. El campeón del Mundial de Clubes, de la Supercopa de Europa y de la Copa del Rey jugará cuatro partidos en esta gira.

Debutará el próximo 23 de julio frente al Milán en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles.

El segundo encuentro será el 26 de julio ante el Manchester United en el NRG Stadium de Houston. En el siguiente partido, el club merengue se medirá, el 29 de julio, al Barcelona en el AT&T Stadium de Dallas. Y el 2 de agosto, cerrarán su participación en este torneo contra la Juventus en el Camping World Stadium de Orlando.

Se prevé que el Madrid se ejercite una semana antes de estos partidos en la Universidad de UCLA. Zona fortificada de los blancos en los últimos años, y que bajo todo pronóstico, lo volverá a ser este verano.

El Soccer Champions Tour se compone de ocho juegos que comenzarán el 22 de julio y finalizarán el 2 de agosto, y se llevarán a cabo en los mercados de Dallas, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Orlando y San Francisco.

La firma de inversión Sixth Street está respaldando la gira junto con Legends, negocio global de deportes y experiencias en vivo. Sixth Street tiene una participación mayoritaria, junto con la compañía global de entretenimiento AEG, propietaria del LA Galaxy de la MLS

Announcing the Soccer Champions Tour! (@TheSCTour)



A new Sixth Street portfolio company is partnering with @realmadrid, @FCBarcelona, @acmilan, @juventusfc, @ManUtd, and @Arsenal to bring the best of men’s global soccer to fans across the U.S. this summer. pic.twitter.com/08zB8Ub3im