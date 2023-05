Paco López: "El trabajo colectivo ha sido muy bueno"

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha valorado la victoria de su equipo sobre el Lugo de este sábado en el estadio Nuevo Los Cármenes y ha señalado que el trabajo colectivo "ha sido muy bueno" y que el plan de partido ha salido como preveían. El técnico valenciano ha comentado que se pusieron por delante en el marcador, como suelen hacer en casa, y luego han tenido momentos en los que no les duraba mucho la pelota, pero han tenido "ocasiones suficientes para ampliar el marcador". "Dormimos líderes, pero faltan por jugar todos nuestros rivales", ha recordado.



Paco López ha destacado que en la primera parte hubo "un ritmo muy alto" y en la segunda han querido "dar demasiada pausa". El valenciano ha considerado que el partido ha estado "bien gestionado" y ha subrayado que el Granada ha tenido "hasta 14 ocasiones de gol" y si hubiera materializado algunas, el tramo final hubiese sido "más tranquilo".

Sobre un posible penalti sobre Bryan, el técnico ha dicho que no lo ha visto y que los árbitros "intentan hacerlo lo mejor posible". Paco López también ha sido cuestionado por el jugador malagueño, que ha sido titular, al que considera "un jugador diferente, con muchas virtudes", aunque ha comentado que sin balón "hay más trabajo que hacer y él está poniendo de su parte".

Paco López también ha sido preguntado por Carlos Neva, que se ha caído del once. El valenciano ha dicho que el lateral gaditano ha ido convocado, pero arrastra "una molestia muscular desde hace un par de semanas", por lo que ha apostado por Jonathan Silva, "que ha estado muy bien". Tampoco ha sido titular Callejón por decisió técnica. Paco López ha señalado que entendían que "llevaba muchos minutos, pero su suplencia ha sido un cúmulo de cosas". El motrileño ha jugado media hora. "Con su experiencia y yendo por delante en el marcador, sabíamos que podía ser muy positivo. Es un gran profesional y lo demuestra también cuando no juega de inicio", ha comentado Paco López.

Respecto a Weissman, el entrenador ha valorado "el trabajo que hace sin balón" y ha dicho que se ha ido "fastididado" porque "a los grandes les gusta hacer gol y el año pasado hizo más de veinte". Paco López ha añadido que tratarán de "darle confianza para que el gol llegue".

El Granada CF ha estado apoyado una vez más por su afición. Paco López ha agradecido ese "apoyo incondicional de la gente" y ha resaltado que no sabe si llegan a ser "conscientes" de "la energía" que les transmiten.

El Granada CF, centrado en el partido contra el Mirándes

Con esta victoria contra el Lugo, el Granada es líder. Paco López no sabe si eso mete presión a sus rivales, pero ha dicho que él esta noche dormirá "muy tranquilo". "Nuestra idea era ganar los tres partidos que quedan. Hemos ganado el primero y hay que seguir trabajando durante la semana para tratar de hacer lo propio en los siguientes, que no nos cabe otro resultado en Miranda", ha señalado. El Granada CF va a centrarse en ese partido, "tanto si hay resultados" que le favorezcan este domingo de sus rivales directos "como si no". "Nuestra idea es ir a Miranda y ganar el partido", ha sentenciado.