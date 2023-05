Al CD Badajoz se le escapa un punto de oro en los últimos minutos tras un cuestionable arbitraje

El CD Badajoz y el Racing de Ferrol se enfrentaron el 14 de mayo a las 17:00h en el estadio de A Malata en uno de los tres encuentros que cerraban la jornada 36 del grupo 1 de Primera RFEF. Ambos equipos iban a luchar por llevarse los tres puntos, aunque los objetivos eran totalmente distintos.

Objetivos dispares

El equipo blanquinegro llegaba al encuentro tras ganar a la Cultural y Deportiva Leonesa en el Nuevo Vivero por la mínima. Un gol de David Soto en el minuto 62 y una excelente actuación de Miguel Narváez en la segunda parte, dieron al CD Badajoz los tres puntos la pasada jornada, lo que les permitió salir del descenso a falta de tres jornadas para que finalizase la liga. Las dos victorias que cosechó en casa les han permitido, a los de Tenorio, creer en la salvación, sin embargo, salían al partido sabiendo que prácticamente todos los implicados en la lucha por la salvación habían puntuado esta jornada.

Por su parte, el Racing de Ferrol llegaba tras empatar a uno contra Unionistas de Salamanca después de empezar perdiendo. Sin embargo, en casa, el conjunto de Parralo, no perdía desde el 17 de diciembre cuando cayó contra el Alcorcón (1-2). Además, en 2023 solo se habían dejado puntos en A Malata contra el Ceuta (1-1) y el Dépor (0-0). También había que tener en cuenta que, en el partido de la primera vuelta, el Racing de Ferrol consiguió hacerse con los tres puntos. El conjunto blanquinegro perdió ante conjunto de Parralo (0-3) tras unos primeros 35 minutos que le condenaron, con un gol en propia puerta y un penalti en contra. Por ello, los de Tenorio sabían que no iba a ser un partido fácil y más cuando los ferrolanos se están jugando el ascenso directo a Segunda División, pero tenían a toda una ciudad volcada con el equipo, como ya demostraron con los casi 9.000 aficionados que se dieron cita el pasado domingo en el Nuevo Vivero.

El técnico del CD Badajoz tenía las bajas de Raúl Palma (lesión), Francis Ferrón (acumulación de tarjetas) y de Pérez Acuña (expulsión ante el Linares). Sin embargo, aunque recuperaba a Josete Malagón, Tenorio no tocó el once que ganó a la Cultu la pasada jornada y salió con los mismos once jugadores. Por su parte, el Racing de Ferrol contaba con la baja de Ferrone (lesión de menisco), Pumar (lesión), Joselu (lesión) y David Castro (acumulación de tarjetas).

Una primera parte muy reñida

Primeros minutos de tanteo por parte de ambos conjuntos, pero con una gran presión adelantada del CD Badajoz que casi le da sus frutos en la primera jugada. Posteriormente, lo intentó Adilson por banda izquierda y respondió Manu Justo para el Racing de Ferrol, pero sin excesivo peligro para ambos guardametas.

Juego por bandas por parte de ambos equipos. Para los locales el peligro lo creaba Carlos Vicentepor banda derecha, mientras que los visitantes respondían por medio de Adilson por banda izquierda. En el minuto 15 que tuvo la más clara para el CD Badajoz, pero cuando el extremo portugués tenía que tirar a puerta, después de irse de hasta tres jugadores, disparó al aire.

El CD Badajoz no estuvo solo en A Malata// Foto: CD Badajoz

Estaba siendo un partido muy abierto, pero en la que los guardametas no tenían que emplearse. Sin embargo, pudo adelantarse el CD Badajoz a la media hora de partido con un tiro colocado desde la frontal de Buyla, pero se marchó rozando el palo de la portería defendida por Gazzaniga. Y en el 35 la tuvo Adilson con un disparo desde dentro del área tras una dejada de Gorka Santamaría, pero la sacó Fornos en última instancia.

Respondió el Racing de Ferrol con una gran jugada por banda izquierda que remató en el segundo palo Carlos Vicente, pero Cordero la sacó prácticamente bajo palos. Narváez intervino para evitar el tanto local en el minuto 44 tras una falta directa botada por Heber Pena. En la última jugada de la primera parte hubo una caída de Carlos Vicente en el área blanquinegra, pero el colegiado pitó el final de los primeros 45 minutos. El partido se fue al descanso con el marcador inicial, después de una primera parte muy reñida.

Gorka Santamaría adelantó al CD Badajoz

El CD Badajoz salió a por el partido en la segunda parte, ya que sabían que el Fuenlabrada había ganado en la última jugada, por lo que si no ganaban no dependían ya de sí mismos. Y en el minuto 46 Gorka Santamaría iba a poner por delante a los visitantes. Buena jugada por banda izquierda de Adilson que se la dejó a Cordero para que pusiese el centro, pero un mal despeje de la zaga ferrolana, concretamente de Jon García, hizo que le quedase el balón en el segundo palo al exdeportivista para poner por delante al conjunto de Tenorio nada más comenzar la segunda parte.

Dudoso penalti a favor del Racing de Ferrol

Se volcó el Racing de Ferrol al ataque y casi lo aprovecha el CD Badajoz en un buen contraataque dirigido por Adilson, pero que no pudo materializar Alfaro. En el minuto 70 una falta botada por Calderón fue rematada por Gorka Santamaría en el área pequeña, pero atrapó Gazzaniga. En el minuto 78, el colegiado señaló el punto de penalti tras una supuesta agresión de Mariano sobre Manel. Lo llamativo es que el colegiado no señaló nada en primera instancia, pero tras unos segundos volvió sobre sus pasos para pitar el penalti. Carlos Vicente ganó la partida a Narváez y puso el empate en el minuto 80.

Remontada in extremis del Racing de Ferrol

Se vino arriba el Racing que quería el liderato y lo intentó con un disparo de Luis Chacón que sacó a córner Narváez para salvar a los suyos. Pero nada pudo hacer el portero pacense con el disparo de Luis Chacón en el minuto 88 con el que ponía líder al Racing de Ferrol a falta de dos minutos para el final. Por si fuese poco, Mancuso recibió la segunda amarilla y fue expulsado. En el minuto 93 Narváez salvó a los suyos del tercero con un auténtico paradón a Manel.

El encuentro acabó con victoria local que le coloca momentáneamente como líder a falta de lo que haga el Alcorcón, por su parte, el CD Badajoz vuelve a la zona de descenso tras la victoria in extremis del Fuenlabrada.

Ficha técnica:

Racing de Ferrol: Gazzaniga, Enol Coto, Jon García, E. Fornos, Brais (Jorga Padilla, min 72), Jesús Bernal (Chacón, min 55), F. Manzanara (David del Pozo, min 66), Carlos Vicente, Heber (Jardí, min 66), Álex López y Manu Justo (Manel, min 66).

CD Badajoz: Miguel Narváez, Juanmi García (Borja García, min 84), Carlos Cordero (Edu Sánchez, min 55), Mariano Gómez, José Más (Carlos Calderón, min 55), Jannick Buyla, Gianluca Mancuso, Adilson Mendes, Jesús Alfaro (Muller, min 84), Gorka Santamaría y David Soto (Zelu, min 84).

Árbitro: Alberto Fuente Martín (comité territorial cántabro). Amonestó en los locales a Brais (min 29) y en los visitantes a José Más (min 10), Mancuso (min 32, min 89), Narváez (min 52), Juanmi (min 53), Edu Sánchez (min 68), Mariano (min 78), Josete (min 78, roja directa).

Goles: 0-1 (Gorka Santamaría, min 46), Carlos Vicente (min 80, penalti), Luis Chacón (min 88).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima sexta jornada del grupo 1 de la Primera Federación disputado en el Estadio de A Malata.