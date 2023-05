Una gestión de las entradas de Segunda para una afición de Primera

El Granada CF se juega este sábado (18:30h) buena parte de sus opciones para lograr ascender por la vía rápida a Primera División. De hecho, si además de ganar se dan otros resultados positivos para los intereses nazaríes, el ascenso podría ser una realidad incluso este mismo fin de semana sin necesidad de esperar a la última jornada. Tal es la ilusión generada que un gran número de granadinistas se desplazarán hasta Miranda de Ebro para arropar al equipo en su último encuentro liguero lejos de Los Cármenes.

Sin embargo, hacerse con una entrada para el encuentro no ha sido tarea fácil. Pasadas las once de la noche de este lunes comenzaban a llegar los primeros aficionados dispuestos a pasar toda la velada al raso esperando en cola en las taquillas de Los Cármenes hasta su apertura, marcada a las 10:00h de este martes. A esa hora, el número de personas aguardando por una entrada ya era cercano al centenar. Para más inri, el proceso de compra no ha sido demasiado fluido al tener que registrar uno por uno a cada uno de los asistentes. Como ejemplo, algunos que decidieron optar por llegar alrededor de las seis de la madrugada no pudieron obtener su ticket hasta pasado el mediodía.

Ni que decir tiene que no vamos a descubrir ahora las bondades de la afición del Granada CF, capaz de absolutamente todo por estar con su equipo en los buenos y en los malos momentos. No obstante, se trata de una situación que no debemos normalizar ni romantizar. No es lógico, ni digno de un club profesional, que sus aficionados tengan que hacer semejante esfuerzo para poder comprar una entrada para un partido. Por no hablar de la injusticia que supone el hecho de que los abonados que vivan lejos de Granada, o los que no puedan pasar la noche en cola, tengan vetada la posibilidad de acudir al partido, salvo que hayan podido comprar una entrada en la web del propio Mirandés. Tickets que, por cierto, costaban 40€ por los 20€ de los de taquilla, antes de la segunda remesa de mediodía a 35€.

Impropio

En pleno 2023 y con los avances técnicos de los que disponemos hoy día, es intolerable e impropio de un club como el Granada CF no haber sido capaz de poner en marcha las medidas necesarias para una venta de entradas más eficiente y justa para la mayoría de sus aficionados. Y digo la mayoría porque el cupo destinado a miembros de peñas y asociaciones (aproximadamente 200 de las más de primeras 700 enviadas desde Miranda) se repartió independientemente y sin necesidad de hacer cola.

Igual que se aplaude la decisión del club de sufragar los gastos del viaje en autobús para aquellos que lo deseen, no se entiende cómo no se habilita una inscripción online (grupal o individual) para solicitar entradas y, en el previsible caso de tener más demanda que oferta, realizar un sorteo entre los abonados que decidan ir, fomentando un reparto más justo y sin necesidad de esfuerzos evitables. ¿De verdad no es esto posible?

Lo deportivo terminará eclipsándolo todo y si el Granada asciende, ya sea en Miranda o frente al Leganés el día 27, todo esto habrá quedado en el olvido. Pero es de justicia destacar que, justo ahora que el Granadinismo está creciendo a pasos agigantados alcanzando cotas inesperadas hace años, el club, el G19 y las distintas asociaciones han de hilar mucho más fino para cuidar como se merece esta bendita afición.