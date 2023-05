Carlo Ancelotti: “ Es un club que es capaz de mantener viva su historia, juegue quien juegue”

El técnico italiano del Real Madrid ha hablado ante los medios sobre el partido que enfrentará a su equipo con el Manchester City de Pep Guardiola, en feudo inglés, en el Etihad Stadium. Un encuentro en el que los blancos se juegan su pase a la final de Estambul del próximo sábado 10 de junio. Una vuelta a Manchester con un gran factor en contra, no contar con la presencia y el calor de su afición. Cada gol suma y ese es el principal objetivo de ambos equipos. El empate de la ida ha provocado que el ‘templo blue’ se convierta en un hervidero.

El Madrid, tras lograr su 20ª Copa del Rey de la temporada 2022-2023, tiene como gran objetivo la Champions. La Liga ya la tienen perdida tras el alirón del Barça al ganar a los pericos. Ahora solo les queda luchar por ese segundo puesto. La Liga es la mejor competición para ponerse a punto semana tras semana. Los buenos resultados, en la competición doméstica, siempre dan confianza en el equipo.

Cuarto año liderando el banquillo merengue

El plan es “sencillo” para Ancelotti “intentar hacerlo mejor que en la ida, porque podemos hacerlo incluso aún mejor. Tanto a nivel individual, como colectivo".

La gran finalidad de Carletto es sacar lo mejor de la plantilla, y así llevarla a conseguir cosas importantes. “Nos falta muy poco y la ilusión está por todo lo alto".

El XI frente al Manchester City vuelve a ser una gran incógnita. Hace unos días, afirmó la titularidad del alemán, y esta vez lo ha desmentido: “Pensaba que se refería a Rodrygo. Rüdiger puede jugar, claro, como Militao o Camavinga, es una decisión que debo tomar. Pero fue un malentendido y pido disculpas".

Carlo Ancelotti|| gettyimages

"La idea de Valverde como extremo, nos dio una Liga y una Champions. Y el tridente arriba, nos ha traído a esta semifinal”

Sobre Eder Militao: "Está muy ilusionado, como todos. El tema de la motivación para estos partidos¡Si no estás motivado ante una semifinal de Champions, no puedes jugar al fútbol! Militao está fresco, como Rüdiger. No podía ser de otra manera"

La tranquilidad, ilusión y confianza es lo que quiere transmitir Ancelotti a sus jugadores. Además del coraje y la personalidad que serán muy importantes ya que la presión será altísima. Quiere un equipo que lea bien el partido y que sepa que habrá tramos de sufrimiento, lo cual es normal en un partido así.

"Claramente pensamos que saldrán a por todas... y es probable que marquen en los primeros minutos. De hecho, todos recordamos lo que pasó en este mismo escenario la temporada pasada. Será emocionante. Un partidazo. Eso seguro", concluyó.