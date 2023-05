Caroline Weir, el huracán goleador del Real Madrid Femenino

Caroline Weir luce la camiseta blanca como toda una estrella del club merengue. La escocesa se ha ganado el respeto y confianza y se ha convertido en una gran referente del Real Madrid. Llegó el pasado 7 de julio, y 10 meses han sido suficientes para ser una leyenda viva del equipo madrileño. Segunda máxima goleadora histórica del club, superando a Kosovare Asllani y sólo por detrás de Esther González. La atacante se ha convertido ya en la que más asistencias ha sumado con el conjunto blanco.

El Real Madrid Femenino está en pleno crecimiento para hacerse notar en el viejo continente, y solo necesitaba figuras de gran rendimiento y compromiso. Weir lo tiene todo. Se ha convertido en un hito en tiempo récord. Desde el club, están muy satisfechos con su valor y rendimiento. Una jugadora sin límites, y con único objetivo: mejorar para competir mejor cada día a un nivel excepcional. Ejemplo dentro y fuera del vestuario destacado por su calidad profesionalidad y compromiso. Los datos y las estadísticas respaldan todo lo que se expone de ella.

