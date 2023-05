Carlo Ancelotti: "Han sido superiores hoy como lo fuimos nosotros el año pasado"

Este miércoles se disputó en el Eithad Stadium la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid. El primer partido quedó en tablas, pero en éste, los blancos no han sido capaces de ser superiores y el City de Pep Guardiola ha conseguido el pase a la final en Estambul con un marcador de 5-1. Al finalizar el partido, el técnico de los blancos, Carlo Ancelotti, ha comparecido ante los medios en rueda de prensa.

“Hemos jugado contra un rival que ha merecido ganar”

El entrenador italiano ha aceptado la derrota y ha reconocido que el Manchester City en esta eliminatoria ha jugado mejor que los blancos: “Hemos jugado contra un rival que ha merecido ganar” comienza diciendo. A pesar de eso, durante toda la rueda de prensa ha recalcado que el año pasado fueron ellos los ganadores. “Han sido superiores hoy como lo fuimos nosotros el año pasado” comenta.

Ancelotti ha querido dejar constancia de lo difícil que es lograr llegar a donde han llegado ellos y el técnico blanco ha dejado un recado a algunos equipos: “Creo que llegar a la semifinal es un éxito, hay algunos que no han llegado”.

“Ha sido una buena temporada, tenemos que dar la cara la siguiente”

El Real Madrid no tuvo su mejor día y se vio reflejado en el partido, no han sido capaces ni siquiera de anotar un gol, pero lo más importante no había orden en el terreno de juego y eso Carlo Ancelotti lo sabe: “No hemos hecho lo que estaba planteado”. Aun así, “no hay que hacer un drama”. “El año pasado lo hicimos bien, y este también pero no hemos tenido la oportunidad de llegar a la final” añade.

A pesar de la derrota no quiere reprocharle nada a los jugadores: “No hay que hablar de actitud, la motivación y la ilusión estaban”. A eso añade, como durante casi toda su intervención, que el mayor culpable de la derrota del Madrid ha sido el buen juego del City.

Sobre su futuro no ha querido confirmar nada, ha recalcado lo que dijo Florentino Pérez hace 15 días: “el presidente fue bastante claro”. Pero llegando al final de la rueda de prensa ha dejado más dudas todavía: “Lo que le he dicho en privado al presidente no lo voy a decir aquí”.