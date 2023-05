Previa general de la Kings League: 1K busca mantenerse como único líder

Una nueva jornada se avecina este domingo 21 de mayo a partir de 16h cuando Xbuyer y Saiyans abran la cartelera de un domingo que promete estar cargado de muchas emociones en la Kings League Infojobs. Como siempre, el complejo deportivo de la ZAL, mejor conocido como el Cupra Arena.

Xbuyer vs Saiyans - 16h

Los presididos por The Grefg vienen de imponerse a Porcinos FC en un encuentro con muchas emociones y sobre todo, polémica. Durante el en vivo en su canal de Twitch, mostró su descontento ante la actuación arbitral, debido a que consideró que un penal pitado contra el equipo de Ibai no era. Y a pesar de decir expresiones como: "Robo" o "Hijo de la gran", no fue expulsado, a pesar de haber sido considerado. Sin embargo, Los Saiyans lograron sobreponerse a un 0-3 para ganar 4-3.

Por su parte, Xbuyer Team viene de propinarle una goleada a Rayo de Barcelona con un contundente 7-1, encuentro en el que los hermanos Buyer celebraron los goles con mucha efusividad, debido al pique que se generó antes del encuentro con "Rayo B".

En el split 1, solamente se enfrentaron durante la temporada regular, en la última fecha, partido que se quedó del lado de Los Saiyans por 2-1.

El Barrio vs Jijantes - 17h

Este encuentro estará marcado por el 1-14 que tiene hasta el momento Gerard Romero, quien, hasta el momento, es el presidente con menos puntos en lo que va de Kings League y ahora la Queens. En el Split 1, solo consiguió una victoria de once posibles, y en este nuevo inicio ya lleva 0-2 con ambos equipos, lo que lo lleva a ser colista en ambas competiciones.

En el #AfterKings2 Joao le realizó una limpieza espiritual al Presidente de Jijantes con un huevo, con la intención de que, a partir de ahora, cambie la dinámica del equipo, algo que no escapa del show a los que acostumbran. Sin embargo, Gerard Piqué se mostró consternado por la situación e indicó que estarán trabajando para ayudar a revertir este momento.

El actual campeón de la Kings League viene de ganarle en un partido espectacular a Ultimate Móstoles por 3-2, un partido en el que Adri Contreras volvió a estar con su cábala (el muñeco de Hulk), el cual hasta ahora le ha dado suerte, y siempre que lo lleva, ha ganado.

Por parte de Jijantes, vienen de perder por 1-5 ante Kunisports, en un partido donde Gerard Romero terminó muy tocado y concluyó con que debía echar al entrenador Marc Carmona para intentar cambiar la dinámica. Este viernes se nombró nuevo director técnico, y el encargado de revertir la situación es Pau Moral, quien llega de la mano de Alex Solduga como segundo entrenador.

En el Split 1 cuando se enfrentaron durante la temporada regular, El Barrio se llevó la victoria por 1-3.

Ultimate Móstoles vs Aniquiladores - 18h

El equipo presidido por DjMariio viene de sufrir una apretada derrota ante El Barrio por 3-2, donde el propio Presidente durante su transmisión en Youtube decía que, romper una defensa que estaba plantada con Mantovani y Nico Pareja era muy complicado. Sin embargo, fue un partido bastante parejo que hasta el último minuto se vivió sentado en la orilla del asiento, ya que un gol en los últimos dos minutos del equipo de DjMariio ponía las cosas a su favor.

Por su parte, Aniquiladores también viene de perder un partido muy disputado ante 1K FC por 5 a 4, lo que permitió que el equipo de Iker Casillas se subiera a lo más alto de la clasificación.

En el primer split se enfrentaron en la primera jornada, donde Ultimate Móstoles se quedó con la victoria por 5-1

Kunisports vs Rayo de Barcelona - 19h

El Kun Agüero y Spursito se enfrentarán en la tercera fecha de este segundo split de la Kings League. Kunisports viene de golear a Jijantes por 5-1, en un partido donde el equipo del argentino hizo una gran presentación para quedarse con la victoria y subirse en el tren de los diez equipos empatados con tres puntos.

Por otra parte, Rayo de Barcelona viene de caer derrotado ante Xbuyer Team con un abultado resultado de 7-1. A pesar de haberse puesto por delante con un tanto de Mongil, no supieron aguantar la ventaja.

Estos equipos, solo se enfrentaron una vez, en la temporada regular del split 1, donde el equipo presidido por el Kun Agüero se impuso por 4-1.

Pio FC vs 1K - 20h

En el penúltimo partido de la tercera fecha, se enfrentan Pio FC y 1K, Rivers y Casillas, Casillas y Rivers. Dos equipos que en el primer split no lograron clasificarse a los playoff; sin embargo, en esta segunda ventana, son de los equipos que mejor fútbol están haciendo. En el caso de 1K, don líderes en solitario, además lideran la tabla de goleadores con Granero con cinco goles y Ricardo líder de asistencias con tres. 1K llega impoluto ganando sus dos encuentros, ante Jijantes en la primera fecha y ante Aniquiladores en la segunda

Por su parte, Pio viene de ganar en la primera jornada ante Kunisports 2-1 y caer en la segunda fecha ante Los Troncos por 7-3, con una actuación estelar por Joan Verdú con cuatro goles.

En el primer split se enfrentaron en temporada regular donde 1K resultó como equipo ganador por 3-4.

Porcinos FC vs Los Troncos - 21h

Porcinos y Los Troncos cierran la tercera fecha de la Kings League, uno de los platos fuertes de este domingo. El equipo presidido por Ibai Llanos viene de caer derrotados ante Los Saiyans por 4-3 luego de ir ganando 3-0.

Por otra parte, Los Troncos vienen de hacer un partidazo ante Pio FC donde Joan Verdú se quedó con el Simyo MVP, luego de hacer un espectacular 1vs1 al final del primer tiempo.

Porcinos y Los Troncos se enfrentaron una vez en temporada regular en el primer split donde Porcinos se impuso por 5-3

¿Dónde ver los partidos de la Kings League?

Recuerda que todos los partidos de la Kings League los puedes disfrutar gratis a través del canal Twitch oficial de la competición, podrás acceder pinchancho aquí.

Así va la clasificación