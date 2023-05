¿Quién es el principal culpable de la derrota en Champions?

La temporada para el Real Madrid está ya prácticamente acabada. A falta de 4 jornadas por jugar de La Liga Santander, el FC Barcelona ya ha conseguido el título y al Real Madrid solo le queda pelear por la segunda plaza.

Los blancos dieron por pérdida la Liga hace ya unas jornadas atrás y se centraron en la Copa del Rey, de la que resultó campeona tras haber remontado a algunos de los grandes del fútbol español, y la UEFA Champions League. En la competición europea, el Real Madrid es el rey y nadie ha alcanzado las 14 Champions que posee.

El pasado miércoles el equipo de la capital española disputó la vuelta de la semifinal de la Champions contra el Manchester City. Tras una temporada pasada llena de remontadas, su afición confiaba en que este año también pasara, pero el partido fue desastroso para el conjunto blanco. Los de Ancelotti no estuvieron en el partido en ningún momento. Al igual que muchos aficionados confiaban, el técnico italiano también lo hizo, pero este en exceso. Confió en los jugadores que lo hicieron bien en la ida y realizó un solo cambio en el once el cual fue principal en la derrota. En el partido en Manchester, entró en el once inicial Militao en lugar de Rudiger. El alemán fue esencial en Madrid para hacer desaparecer a Haaland y que no fuese un problema como si lo fue en la vuelta.

Los jugadores y cambios en el descanso

Si pensamos que Ancelotti no arriesgó, no estamos en lo cierto. Partió de inicio con 3 delanteros, sin tener en cuenta el punto fuerte del rival en ataque, pero estos no dieron la talla, Vinicius, Benzema y Rodrygo estuvieron desaparecidos. Podríamos considerar también que ha sido con diferencia el peor partido de Modric y Valverde de toda la temporada. En el caso de Eduardo Camavinga no venía al 100% después de la lesión y esto se notó. Debería o haber salido desde el banquillo para intentar revolucionar el partido o no haber jugado y haber dejado su puesto a los que realmente estaban en buen nivel físico. Dani Carvajal tampoco tuvo su mejor día. En cambio, hay que destacar la buena actuación de Thibaut Courtois, realizando paradas impresionantes que hicieron que el Madrid pudiera estar vivo en el partido unos minutos más.

Cuando llegó el descanso y el Real Madrid perdía 2-0, se debían haber realizado los cambios en el minuto 45 y no esperar al 63 para realizar el primero. El Madrid necesitaba una reacción que no se vio, una reacción a la que nos tienen acostumbrados, una reacción que Ancelotti no provocó.

¿Quién es el culpable?

El Real Madrid, viene años sin realizar grandes cambios en la plantilla, y quizá haga falta renovaciones en ella. Hay jugadores que llevan muchos años en el equipo, y debido a que pasa el tiempo y los años van llegando, han perdido nivel para un equipo que exige tanto.

Además, como ya dijo Ancelotti ruedas de prensa atrás para seguir en el Real Madrid es necesario ganar uno de los títulos más importantes. Por tanto, si en el Madrid no solo basta con ganar partidos, que pasará con Ancelotti la temporada que viene es una incógnita que está sin resolver.

En un equipo como el Real Madrid, todos los implicados son culpables y es muy difícil señalar solo a uno, por eso la autocrítica es el mejor remedio en un día en el que al madridismo solo le queda aceptar, mirar hacia atrás y mejorar.