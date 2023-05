El error Ancelotti

El Real Madrid sufrió el pasado miércoles una de sus derrotas más duras contra un todopoderoso Manchester City, superior en todos los ámbitos. El principal responsable del despropósito vivido en el Etihad Stadium fue Carlo Ancelotti, con un planteamiento bastante inferior al de Guardiola. El italiano pidió disculpas en la rueda de prensa y reconoció ser el responsable del mal partido de los blancos.

Un error tras otro

El primer error garrafal de Ancelotti fue quitar a Rudiger del once inicial. El alemán cuajó un partido de ida fantástico, y fue capaz de secar a Haaland durante los 90 minutos. En su lugar, empleó a Militao como el pilar de la zaga madridista, pero el brasileño no estuvo a la altura de la labor y se vio muy superado. Haaland no consiguió anotar, pero el mérito reside en su totalidad en la actuación de Courtois, que estuvo estelar y evitó una mayor humillación. Además, Militao puso la guinda del pastel con un gol en propia para terminar de confirmar

El segundo pecado de Carletto fue volver a apostar por Camavinga en el lateral, pues cierto es que el francés es un todoterreno, pero la verdadera posición del mismo es el pivote. El técnico del Real Madrid se ha encabezado en que el francés ocupe el lateral, y cuando Camavinga tiene que defender a un buen extremo, como es Bernardo Silva, revela sus carencias.

La fragilidad del carril propició que Bernardo Silva y Kevin De Bruyne camparan a sus anchas en dicha zona. El portugués anotó un doblete durante el primer tiempo y De Bruyne filtró una gran cantidad de pases a Haaland.

Bernardo Silva después de anotar el 1-0 | Fuente: mancity.com

Cuando el entrenador merengue intentó solucionarlo ya era demasiado tarde. Sustituyó a Luka Modric, bastante sorprendente debido a la determinación del croata en partidos como estos, para dar entrada al terreno de juego a Rudiger, desplazando así a Camavinga al mediocampo. El cambio había llegado demasiado tarde, y con el Madrid hundido, no surtió efecto alguno.

Una de las máximas del fútbol, es que si no tienes la misma calidad que tu rival, la superioridad numérica y física es necesaria. Solo tres centrocampistas para un City que en posesión del esférico jugaba con hasta cinco, y una inferioridad física por la salida inexplicable de Tchouaméni del once inicial en los últimos encuentros y un Camavinga fuera de posición sentenciaron a los merengues, que no fueron capaces de conectar con la delantera ni replegarse de manera correcta.

En resumen, el planteamiento de Ancelotti no ha sido para nada adecuado para el contexto de partido y ha dejado ver muchas carencias, individuales y como bloque, que han terminado con un resultado apabullante y escandaloso para el conjunto español. Guardiola le ha comido la tostada al italiano, pues el catalán ha estado ágil en su planteamiento de juego y ha sido capaz de ver ‘’de qué pierna cojeaba’’ el Real Madrid, leyendo así perfectamente el partido,y sabiéndose aprovechar de las debilidades del conjunto vikingo que vuelve a España en uno de sus peores días en su competición fetiche.