José Luis Mendilibar: "Hemos sido un equipo"

El Sevilla consiguió el pase a la final de la Europa League de manera épica y heroica. El cuadro de José Luis Mendilibar le dio la vuelta al gol de Vlahovic a mediados de la segunda mitad. Los goles de Suso y Lamela (ambos jugadores ingresaron desde el banquillo) ponen al Sevilla Fútbol Club en una nueva final de la UEFA Europa League, su competición.

Dicha final se disputará en Budapest el próximo miércoles 31 de mayo a las 21h, y los hispalenses harán frente a la Roma de José Mourinho.

Declaraciones postpartido

El gran artífice de esta gesta es José Luis Mendilibar, que al acabar el partido decía: "Ha pasado de todo. Hemos dominado y generado. Ellos a la contra nos han hecho daño antes del gol. Se han adelantado y parecía muy difícil, a un equipo italiano, levantarles el resultado y hemos sido capaces. Un gran gol de Suso nos ha empatado. Al inicio de la prórroga hemos hecho el gol y luego aguantar. Hemos aguantado once contra once, más o menos bien. Con uno menos nos ha costado más. Hemos ganado y estamos en la final".

Contento con todos sus pupilos: "En un partido de estos, los jugadores saben que tienen que correr para sacarlo adelante. Lo que te da la fuerza es la cabeza. Hemos sido un equipo. Cuando uno no podía, podía el compañero, es lo más importante".

Lamela, Ocampos y Navas abrazándose emocionados celebrando el pase a la final de Budapest. Fuente: Getty Images

Ambientazo en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "He ido a por mi hijo al aeropuerto y a la vuelta he visto lo de "manicomio de Nervión". Una vez empieza el partido no me entero de lo que pasa. Antes de empezar el partido le he comentado a mi preparador físico, que no habíamos visto el ambiente de aquí en ningún otro sitio de los que hemos estado. Ha sido extraordinario. La afición nos ha ayudado para llegar a la final".

El derbi a la vuelta de la esquina: "No nos acordamos de eso. Este era el partido más importante. A partir de mañana será el siguiente. Ahora mismo solo pensamos en este partido y en la final".