Análisis post: la polémica es protagonista en Mestalla

Un partido a vida o muerte para un Valencia CF que se está jugando la permanencia. Una situación arriesgada para la institución centenaria debido a la salida de entrenadores por la situación con la propia directiva del equipo. La posibilidad de descender ha sido el gran tema de conversación de la afición durante toda la Liga Santander.

Fuente: Real Madrid

Ahora, con esta gran victoria ante un Real Madrid irreconocible que está en caída libre se ponen a cinco puntos del descenso que lo marca el Real Valladolid. Una primera parte donde el error por la banda de Lucas Vázquez dejaba en un mano a mano a Diego López para que Thibaut Courtois no pudiese evitar el gol.

Fallos defensivos

Antes de llegar al descanso, el propio Thibaut Courtois conseguía parar un disparo que iba dentro del Valencia para dar esperanzas al Real Madrid. Después del descanso, Carlo Ancelotti tomaba manos en el asunto y dejaba a Eduardo Camavinga en el banquillo, que había sido titular, para dar entrada a Rodrygo Goes.

Fuente: Real Madrid

Así, fueron entrando los jugadores más importantes, Luka Modric, Toni Kroos y finalmente Federico Valverde. Todo el ataque ché venía por la banda de Lucas Vázquez. La entrada de Ferland Mendy no pudo evitar el gol. Eder Militao tomaba el control de la defensa para buscar una remontada que se hacía más que posible.

Dani Ceballos, que ocupaba el centro del campo, era cambiado por Luka Modric, Aurelien Tchouameni que estaba completando un gran partido era el cambio por Federico Valverde y Marco Asensio que completaba la zaga de ataque era sustituido por Toni Kroos. Un cambio en el centro que mostraba la falta de satisfacción por parte del técnico blanco.

Vinicius Jr estalla la polémica

En una jugada de ataque hacia la portería de Giorgio Mamardashvili un balón impactaba en el suyo para cortar una contra que desataba la polémica. El propio árbitro Burgos Bengoetxea necesitaba la ayuda del VAR para aclarar una situación que castigaba con una amarilla. Pero el problema no quedaba ahí, Vinicius Jr se encaraba con la grada después de que lo lanzasen insultos racistas.

Fuente: Real Madrid

Como afirmaba el propio Carlo Ancelotti, Vinicius Jr no quería seguir jugando el partido y se lo comentaba al árbitro, sin parar el partido. Todo seguía hacia delante con mucha tensión por ambos equipos. Un lanzamiento de falta que casi empataba el partido de Toni Kroos en los momentos finales desataba una tangana que no podía controlar el propio árbitro.

Todo por un balón que había sido lanzado a córner. Tanto Giorgio Mamardashvili como Hugo Duro y Vinicius Jr se veían envueltos en una trifulca. El guardameta se lanzaba contra el delantero de forma violenta, Hugo Duro agarraba del cuello a Vinicius Jr y Dani Carvajal intentaba cortar la escena.

El VAR deliberaba que el único que debía ser expulsado era Vinicius Jr. El jugador comenzaba a llorar en el campo mientras José Luis Gayá intentaba consolarlo. No se paraba el partido, se veía envuelto en una trifulca con más posibles expulsados y era el único señalado.

Falta de gol

Una semana, dos partidos importantes del Real Madrid para asegurar la Champions League y el segundo puesto en la Liga Santander que se pierden. Karim Benzema está desaparecido de la delantera blanca. Un problema que es cada vez más evidente.

Fuente: Real Madrid

La falta de gol no se asemeja a la de ocasiones. Una plantilla que está sufriendo en este final de temporada y que no pudo empatar el partido con 15 minutos de añadido. Un asedio evidente que no fue clave para sacar un empate en el estadio de Mestalla. El próximo partido es el miércoles 24 ante el Rayo Vallecano en una jornada entre semana que está dando fin a la competición.