Una temporada para olvidar, el futuro para pensar

Pasó casi un año de aquella jornada 34 de la temporada 2021/22 de LaLiga, cuando el Real Madrid se coronó campeón cuatro fechas antes de la finalización de la máxima categoría del fútbol español. En ese momento, el ‘Merengue’ sorprendía al mundo entero no solo con el gran nivel demostrado en el torneo local, sino también siendo el equipo de las remontadas en UEFA Champions League.

Tiempo después, la realidad es muy distinta para Ancelotti y sus dirigidos. La plantilla no ha variado mucho, pero el nivel fue tan alto durante la última campaña que sabían que era difícil igualar eso. Además, el Mundial a mitad de temporada fue un bloqueo importante para algunos jugadores que tuvieron que administrar cargas para llegar en plenitud a Qatar 2022.

El problema de las lesiones

Ahí estuvo el caso, por ejemplo, de Karim Benzema. El delantero francés estuvo toda la campaña durante algodones, especialmente en la primera mitad, cuidándose para poder defender la camiseta de ‘Les Bleus’ en el Mundial. Un total de 15 partidos son los que se perdió Benzema en toda la campaña, nueve de ellos antes del pasado mes de diciembre.

Pese al esfuerzo, el francés se perdió la cita mundialista y, para colmo, el Madrid sintió en demasía su ausencia. Sin un delantero suplente a la altura de Benzema, Ancelotti tuvo que improvisar y mover a Valverde a la banda derecha y Rodrygo como punta, una posición que no le sienta mal al brasileño, pero que claramente no es su hábitat natural y no le ofrece al equipo lo mismo que Karim.

Benzema y una temporada con muchas lesiones | Foto: Real Madrid

Otro sector que se vio aquejado por las lesiones fue la defensa. Está a la vista que Ancelotti tuvo que hacer magia para poder armar el planteo defensivo en varios partidos, incluida la serie ante Manchester City, con Camavinga como lateral izquierdo. Es que ahí las opciones siempre fueron Ferland Mendy o David Alaba, pero el francés ha pasado casi 100 días lesionado esta campaña y estuvo fuera un total de 23 partidos, mientras que el austríaco pasó dos meses fuera por distintas lesiones musculares y se perdió 13 compromisos.

Increíblemente, pese a su edad, los que dieron cátedra de plenitud física fueron Kroos y Modric, quienes solo se perdieron tres partidos cada uno, ambos por cuadros gripales. El volante croata, a sus 37 años, completó un total de 2.985 divididos entre 49 partidos.

Bajos rendimientos

Si bien se puede hablar de puntos muy altos durante esta temporada, como Vinicius, que partido a partido se ha vuelto una pieza fundamental para el Madrid, también hubo otros futbolistas que mermaron considerablemente su rendimiento comparado con la campaña anterior.

Por ejemplo, más allá de que 29 goles en una misma temporada es un gran número, lo de Benzema en la campaña 2021/22, con 44 tantos y 15 asistencias había marcado el camino de lo que fue un año inolvidable para el Real Madrid. Sus ausencias y el bajón en sus números son clara muestra de que el ‘Merengue’ sufrió cuando el francés no estuvo en campo.

Además, hay que tener en consideración la partida de un jugador fundamental en el esquema de Ancelotti: Casemiro. El mediocampista brasileño se marchó al Manchester United y el Madrid perdió ese pivote defensivo que aportaba no solo con la marca sino en ese primer pase, que le permitía a Kroos y Modric adelantarse en el campo sabiendo que sus espaldas estaban bien cubiertas.

Tchouameni insinuó un buen nivel antes de Qatar 2022, pero luego de la cita mundialista bajó considerablemente su rendimiento, tanto que Ancelotti prefirió sentarlo en el banquillo y utilizar a Kroos como mediocentro defensivo, rotando también con Fede Valverde.

Las decisiones de Ancelotti

Justamente, el propio entrenador del Madrid no escapa de responsabilidad en un equipo que ha abandonado LaLiga a su suerte para acabar en tercera posición, a 15 unidades del Fútbol Club Barcelona. El italiano decidió pasar de varios futbolistas incluso en momentos de imperiosa rotación por la seguidilla de partidos.

Por supuesto, Hazard y Mariano no ayudaron demasiado con sus rendimientos, pero también estuvieron los casos de Dani Ceballos y Marco Asensio, en un limbo por el asunto de la renovación de su contrato, pero que mostraron compromiso, buenas actuaciones cuando les tocó y hoy tienen grandes posibilidades de continuar, si es que arreglan la extensión de su vínculo.

¿Qué pasará la próxima temporada?

Todo este combo ha llevado a la situación que atraviesa el Real Madrid, habiéndose coronado en la Copa del Rey, pero con una penosa actuación en LaLiga y una derrota por todo lo alto en UEFA Champions League. Un total de siete futbolistas acaban contrato el próximo 30 de junio, de los cuales ya la mitad se espera que continúen.

Marco Asensio, uno de los que debe definir su futuro | Foto: Real Madrid

Benzema, Modric, Kroos son los tres que, sin lugar a duda, seguirán la próxima temporada, y a ellos se sumaría Nacho Fernández, una rueda de auxilio esencial que respondió cada vez que se lo ha necesitado. En el medio están Dani Ceballos y Marco Asensio, que desean continuar en el Real Madrid, pero el papel meramente de alternativa que se les ofrece tal vez no sea del todo atractivo para su futuro.

A eso se le suma la necesidad imperiosa de comenzar a pensar en un recambio generacional para los próximos años, empezar a darle rodaje a nuevos futbolistas. Ahí ingresa, por ejemplo, el gran rumor de Jude Bellingham, quien tras muchos idas y vueltas se habría decidido por vestir la camiseta del Real Madrid.

Otra posición a cubrir es la del delantero, que no tenga problema en ser suplente en estos momentos, pero que sepa que, en el futuro y con un rendimiento acorde, pueda ser el próximo 9 en reemplazo de Karim Benzema.