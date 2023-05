Previa Betis vs Getafe: no pueden fallar

El Betis recibirá en su feudo al Getafe tras su empate en el derbi de Sevilla, un 0-0 que les dejó indiferentes, mientras que el Getafe tratará de hacerse con los tres puntos fuera de su estadio tras su empate en el Coliseum Alfonso Pérez frente a un Elche ya descendido.

Situación ambos equipos

El Real Betis Balompié llega después de no conseguir la victoria en casa de su máximo rival, el Sevilla, y el marcador reflejó las tablas, 0-0. Pese a las bajas y las rotaciones que hizo Mendilibar por el reciente choque de Europa League, los de nervión no se achicaron y jugaron el alma para poder sacar el empate. Los de Pellegrini, en cambio, con su once de gala en liga, a excepción de Fekir, no pudo materializar sus ocasiones, y aunque sigue en puestos europeos, todavía las matemáticas no les permiten decir que son equipo de Europa League, por eso, querrán asegurarlo de una vez por todas con este partido.

Fuente: Real Betis

En cuanto a los madrileños, vienen tras un empate con sabor a derrota en su último duelo donde se enfrentó al Elche en su feudo. Tras un ambiente inmejorable y una bienvenida al equipo de película, los jugadores no lograron demostrar en el campo lo que la afición quería, y es que pese a adelantarse en el marcador de forma tempranera con el gol de Munir, los ilicitanos empataron el duelo con un gol de Boyé, remarcando las carencias defensivas de los de Bordalás en los centros al área.

Aunque el equipo actualmente se encuentra fuera de los puestos de descenso, todo es un espejismo, y es que, por ahora el golaverage lo tienen perdido contra el Valladolid, que es el que marca la salvación, y lo que pase en las siguientes jornadas será clave para saber si serán equipo de primera división la siguiente campaña, empezando por querer ganar en el Villamarín.

El último partido disputado entre ambos equipos tuvo lugar en el Coliseum Alfonso Pérez, en un choque donde los visitantes lograron alzarse con la victoria en un encuentro que terminó 0-1.

El duelo se vio marcado por el penalti cometido en los minutos finales, donde en una jugada colectiva del Betis, Canales intentaba filtrar un pase y el central portugués, Domingos Duarte, cortaba el esférico con el codo, haciendo que el colegiado del encuentro pitase la pena máxima a favor del Betis.

Fuente: Real Betis

Dicha pena máxima fue el tanto que hizo que los verdiblancos se llevaran los tres puntos fuera de su ciudad, gol marcado por Borja Iglesias, que aunque David Soria llegó a tocar el balón, finalmente se introdujo en el fondo de las mallas. Premio merecido para los del Pellegrini, que, de no ser por un Soria espectacular, habrían sacado un resultado mucho más abultado.

Ausencias y riesgos

El Betis tiene apercibidos a Edgar González y a Germán Pezzela, y cuenta por la baja por sanción de Miranda y con las bajas por lesión de Victor Ruíz, Nabil Fekir y William Carvalho.

El Getafe por su parte, tiene apercibidos a Mitrovic, Munir, Mayoral, Aleña, Djené, Duarte, Milla y Alderete, y cuenta con la duda por lesión de Mauro Arambarri.

Declaraciones

Bordalás: "No creo que la afición sea pesimista, ayer agotaron las entradas para el próximo domingo. La gente tiene confianza en el equipo".

Bordalás: "El partido del pasado fin de semana ya es historia. Estamos centrados únicamente en el partido contra el Betis".

Convocatorias

El Getafe no ha publicado su convocatoria para el partido.

Árbitros del partido

El encargado de dirigir el encuentro será Ricardo De Burgos Bengoechea y como asistente de VAR actuará César Soto Grado.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Santander se disputará el miércoles 24 de mayo a las 22:00h en el Benito Villamarín. El encuentro podrá seguirse por Dazn.

Posibles onces

Betis: Bravo; Abner, Luiz Felipe, Pezzela, Sabaly; Guido, Paul, Canales; Ayoze, Borja Iglesias y Luiz Henrique.

Getafe: David Soria; Gastón, Alderete, Mitrovic, Damián; Aleña, Djené, Maksimovic, Juan Iglesias; Mata y Unal.