Previa Real Madrid - Rayo Vallecano: partido difícil en una semana convulsa

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en una semana convulsa, marcada por los acontecimientos ocurridos en Valencia con Vinicius. El Real Madrid perdió ese partido, pero lo más destacado es que el jugador brasileño volvió a sufrir un episodio de racismo y el partido tuvo que suspenderse 10 minutos. Vinicius acabó expulsado. Además, se ha elevado el debate a nivel nacional e internacional.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este partido tras perder 1-0 ante el Valencia y, de nuevo, tercero en la clasificación, ya que el Atlético de Madrid ganó su partido. Además, jugará sin Vinicius, ya que fue expulsado en el último partido. Una baja sensible para los blancos.

Por su parte, el Rayo Vallecano también viene de perder su último partido, 1-2 contra el RCD Espanyol. El Rayo en las últimas cinco jornadas solo ha ganado dos encuentros, si bien, la permanencia la tiene asegurada.

Real Madrid y Rayo Vallecano se vieron las caras en Vallecas en la jornada 13 de LaLiga. Aquel partido lo ganó el Rayo por 3-2, siendo uno de los pocos equipos que consiguió vencer a los blancos en la primera vuelta.

En los últimos 12 años, Real Madrid y Rayo Vallecano se han enfrentado 15 veces, de las cuales 13 ha ganado el Real Madrid y dos el Rayo. Nunca han empatado.

Declaraciones

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido contra el Rayo Vallecano. Ha sido una rueda de prensa marcada por el caso Vinicius y las denuncias del Real Madrid. Ancelotti ha comenzado diciendo: “Vinicius es una víctima de lo que está pasando. A veces pasa por culpable porque se dice que provoca. Es la víctima... y también lo son los aficionados que se comportan de manera impecable. Es un grupo que se ha portado muy mal.. en Mallorca, en Valladolid. Parece una costumbre insultar. ¿por qué tenemos la costumbre de que el insulto en España en normal? ¿Uno se puede permitir el lujo de llamar tonto a un futbolista? Tiene que parar y estamos cansados de ser insultados todos los partidos. Detrás de los banquillos también te dicen "hijo de..." "maricón...". Ojalá las instituciones puedan ser claros y LaLiga y los árbitros también. Pasó algo en el partido de Valencia que no tiene que pasar. España no es racista, pero hay racismo en España”. En cuanto al VAR, ha explicado: “Manipular la imagen es muy grave. Yo no sé si es eso o que se han olvidao de poner todos las imagenes. A Vinicius le han agredido, primero el portero y luego Hugo Duro. Si tú tienes una agresión te tienes que defender". Sobre el protocolo antirracismo, ha comentado: “Si tú tienes que aplicar el protocolo, se tiene que aplicar cuando llega el autobús al estadio. Ahí se acaba los que dicen que es un provocador, no es uno... y no es un caso aislado. No son 46.000 y ahí pido disculpas, pero tampoco son ni uno ni dos. El protocolo se tiene que aplicar dos horas antes del partido y durante el partido. Está obsoleto".

Ancelotti durante la rueda de prensa. Vía realmadrid.com

Por su parte, Andoni Iraola ha destacado: “Es evidente que hay racismo porque no es la primera vez que ocurre. Es algo que hay que cortar. Siempre se ha insultado a los profesionales que han escuchado muchas cosas pero tampoco creo que no todos son iguales. Hay temas con los que hay que ser muy estricto. Si para parar esto hay que suspender partidos, hay que hacerlo y tomar medidas. Hay que erradicarlo y con lo que se está haciendo no es suficiente”. Sobre lo que significaría ganar al Real Madrid en el Bernabéu 30 años después ha dicho: “Es muy complicado. Se tienen que dar unas circunstancias pero nos tenemos que dar la opción”. En relación con las aspiraciones europeas y las bajas: “Creo que los que tenemos arriba van a sacar puntos. Tenemos que intentar hacer lo nuestro pero creo que un partido de este tipo de cara al jugador te olvidas de la clasificación. Es lo suficientemente exigente para andar pensando en otras cosas”.

El Real Madrid tiene a todos los jugadores disponibles, excepto Vinicius por sanción, y Mariano.

Árbitros del partido

El árbitro encargado de dirigir este encuentro será Jesús Gil Manzano y estará apoyado desde el VAR por Xavier Estrada Fernández.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido?

El partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga que se jugará en el Santiago Bernabéu el miércoles 24 de mayo a las 19:30h podrá verse en Movistar LaLiga.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde, Camavinga, Benzema y Rodrygo

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Fran García, Catena, Abdul Mumin, Balliu; Comesaña, Unai López, Óscar Valentín; Álvaro García, Sergio Camello e Isi Palazón